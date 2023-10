Sportello lavoro

Ermes–Intelligent Web Protection nasce all’interno dell’incubatore I3P del Politecnico di Torino nel 2018 da un’idea di Hassan Metwalley: sviluppare un algoritmo di IA per proteggere gli utenti dagli attacchi informatici, uno scudo capace di individuare malware e minacce che sfuggono ai tradizionali sistemi di sicurezza. La tecnologia di Ermes è stata scelta da KPMG, Carrefour, Reale Mutua, Bonelli Erede, Sol Group, International School of Monaco e distribuita a più di 40 partner in qu4 continenti.