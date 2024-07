Pronti 20 nuovi Ifts Opportunità in arrivo per 300 giovani

CRESCE la richiesta delle aziende di profili tecnici specializzati, così come la difficoltà nel reperirli. Randstad, la talent company leader mondiale, ha aumentato la sua offerta di percorsi Ifts, progetti di istruzione e formazione tecnica superiore di 10 mesi realizzati in collaborazione con le aziende che offrono, fin dal primo giorno, un contratto di apprendistato a giovani tra i 18 e i 25 anni in possesso di diploma professionale Iefp o di istruzione secondaria superiore. Sono 20, in diversi campi, i percorsi Ifts promossi da Randstad per il 2024/2025, per circa 300 giovani da inserire in 65 aziende di tutta Italia. Nell’edizione precedente, 2023/2024, erano stati avviati 5 percorsi che hanno già portato all’assunzione di 50 apprendisti, a cui si sommeranno 30 nuovi ingressi in azienda nel mese di ottobre. Gli Ifts sono percorsi di durata dai 6 mesi ad un anno per tecnici specializzati, in cui già in fase iniziale gli allievi sottoscrivono un contratto di apprendistato di 1° livello, che prevede ore di lavoro e formazione in aula e in azienda. Terminato il programma, i partecipanti ottengono un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore di 4º livello EQF, rilasciato da una commissione regionale con verifica finale scritta, pratica e orale. Tra gli Ifts Randstad in partenza da settembre 2024 troviamo: tecnici della manutenzione meccanica ed elettrica, tecnici delle lavorazioni meccaniche 4.0 cnc, tecnici di installazione e manutenzione di veicoli ibridi, tecnici per la realizzazione artigianale del calzaturiero made in Italy, tecnici di installazione di impianti civili ed industriali in reparto frigoria. Si aggiungono a questi, due percorsi Ifts ordinamentali: tecnici di industrializzazione del prodotto e del processo specializzato in materiali compositi e tecnici impianti agroalimentari. Le regioni interessate dagli inserimenti saranno Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Marche.

"Gli Ifts – spiega Arnaldo Carignano (nella foto in basso), talent director di Randstad – garantiscono una formazione altamente specializzata, con un programma pensato per sostenere lo sviluppo di competenze tecniche e professionali specifiche e richieste dal mercato. Attraverso questi percorsi vogliamo accompagnare i giovani nel mondo del lavoro, permettendo di sviluppare competenze spendibili nel loro percorso professionale".

Giada Sancini