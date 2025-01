Pick-Roll: la startup si allarga negli Usa

UN PROGRAMMA di assunzioni è stato avviato da Pick-Roll, startup innovativa che si pone l’obiettivo di semplificare la ricerca di campi da gioco per gli appassionati di pallacanestro attraverso un’applicazione geolocalizzata, grazie alla quale è possibile individuare i campi nelle vicinanze, organizzare partite amichevoli e valutare, tramite rating, compagni e avversari in base alle loro skills, è alla ricerca di nuove figure da inserire nel suo team: un Digital Marketing Manager che potrà operare in full remote e un Country Manager che dovrà invece risiedere negli Stati Uniti.

L’obiettivo di Pick-Roll, infatti, è raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati per il 2025 orientati alla crescita e all’internazionalità. Le posizioni, per Stati Uniti e in full remote, sono relative alle seguenti figure: Digital Marketing Manager: la figura selezionata, con consolidata esperienza nel settore sportivo (preferibilmente nel basket) e passione per il settore, dotato di partita Iva per attività freelance, sarà responsabile di sviluppare strategie di marketing per raggiungere obiettivi aziendali, gestendo e ottimizzando i canali digitali e le campagne pubblicitarie online. Si occuperà della creazione di contenuti per social media, utilizzando strumenti di graphic design (Illustrator, Photoshop, Canva). Presiederà la digital customer experience, la reputazione online e il community management, mantenendosi aggiornato sulle tendenze del digital marketing. È richiesta un’ottima padronanza dell’inglese; la conoscenza del francese e/o dello spagnolo sarà considerata un plus.

Per quanto riguarda il Country Manager, la figura selezionata si occuperà di sviluppare e implementare un piano di sviluppo strategico per gli Stati Uniti, supervisionando l’esecuzione della strategia e contribuendo attivamente alla crescita del brand Pick-Roll. La persona scelta sarà responsabile di costruire e coltivare relazioni solide con clienti e partner, identificando nuove opportunità di business in linea con il posizionamento e gli obiettivi del brand. Collaborerà con il team marketing per attivare strategie go-to-market, promozioni ed eventi, fornendo report regolari sulle vendite, previsioni e analisi del mercato. Parteciperà a fiere ed eventi del settore, rappresentando il brand. Per candidarsi, è possibile inviare il proprio curriculum alla mail [email protected].

