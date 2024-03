Original Marines seleziona cento addetti alle vendite

ORIGINAL MARINES, azienda leader nel settore dell’abbigliamento per bambini, sta attuando un importante piano di sviluppo che si coniugherà anche con un consistente piano di assunzioni di nuovo personale. La Original Marines ha infatti previsto l’ampliamento di organico con l’assunzione di cento addetti nei prossimi due mesi. I profili richiesti sono così suddivisi: 80% sales assistant; 10% store manager e district manager e 10% in HQ. Solitamente il 96% dei nuovi assunti è di sesso femminile. Gli interessati possono avere maggiori informazioni collegandosi alla pagina del sito internet dell’azienda: https://originalmarines.intervieweb.it/it/career . Proprio l’attenzione alla parità di genere ha permesso a Original Marines di ottener la certificazione sulla parità di genere ai sensi della UNI/PdR 125:2022.

Un attestato che riconosce la capacità dell’azienda di aver adottato negli anni misure concrete per promuovere una cultura aziendale e un ambiente di lavoro inclusivi e nel pieno rispetto delle pari opportunità. Diffondere i valori di inclusione ed equità, infatti, è parte integrante della visione strategica di Original Marines che da sempre è ben consapevole di quanto sia importante offrire ai propri dipendenti un luogo di lavoro più sicuro, positivo e sempre più inclusivo. In questo percorso l’azienda è stata supportata da Focus Consulting, società di risorse umane e parità di genere e da Formeta, società di consulenza per i processi di gestione.

La certificazione, ottenuta sulla base di un processo di valutazione focalizzato su 6 indicatori chiave quali cultura e strategia; governance; processi delle risorse umane; opportunità di crescita e inclusione per le donne; equità retributiva di genere; sostegno alla genitorialità e all’equilibrio tra vita privata e vita professionale, è stata rilasciata da Kiwa Cermet Italia: organismo di certificazione accreditato e riconosciuto dal Ministero delle Pari Opportunità. Un traguardo ottenuto grazie al cambio di passo nella cultura aziendale in un’ottica più sostenibile e inclusiva voluto fortemente dal cda dell’azienda presieduto da Antonio Di Vincenzo (nella foto a sinistra). "Ci vorrà tempo e forza affinché la parità di genere sia ancora pienamente acquisita in Italia, sono fermamente convinta che strumenti come la UNI/PdR 125:2022 e testimonianze di valore come Original Marines siano in grado di propagare una nuova cultura, basata sulle pari opportunità e sull’inclusione" – commenta Giovanna d’Elia (nella foto a destra) di Focus Consulting. Tra gli obiettivi futuri dell’azienda, infine, il costante impegno nel favorire una maggior crescita interna del personale femminile, la promozione di una partecipazione attiva ad eventi in tema di parità di genere e, non in ultimo, un maggior utilizzo delle piattaforme social per condividere i valori anti-discriminatori.