Mercato in crescita del 36% entro il 2029. Epassi rileva Exercite

MAI COME nel 2023 il mondo del welfare ha conosciuto uno sviluppo senza sosta. Secondo una recente stima pubblicata da HTF Market Intelligence, il mercato globale del welfare aziendale dovrebbe registrare un tasso di crescita annuo del 4,5% raggiungendo una dimensione del mercato di quasi 72 miliardi di dollari entro il 2029 (+36% in 5 anni). Ma non è tutto: secondo un recente studio di Astute Analytica, che pone attenzione al segmento delle piattaforme per l’utilizzo dei benefit, anche questo mercato crescerà in maniera importante con un tasso dell`8,1% fino al 2031 toccando quota 1,9 miliardi di dollari (+98%). Questi numeri sono alla base dei passi mossi da Epassi Group che, dopo aver acquisito il 100% dell’italiana Eudaimon nel luglio 2023, diventa sempre più leader del mercato europeo proseguendo nella sua espansione.

Già leader di mercato per ciò che riguarda i pagamenti digitali dei benefit per i dipendenti di Europa del Nord, Regno Unito e Italia, con l’acquisizione strategica di Exercite, fornitore di servizi di welfare aziendale legati al benessere e alla salute, Epassi si espande anche in Germania e nei Paesi Bassi. L’unione tra Epassi ed Exercite crea uno dei maggiori fornitori privati di benefit per i dipendenti europei, unendo oltre 7mila partner aziendali e oltre 11mila commercianti al proprio già ampio portafoglio. Quando l’acquisizione sarà completamente avvenuta, Epassi sarà in grado di servire oltre 20mila aziende in 7 paesi europei: Germania, Finlandia, Svezia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda. I dipendenti, quindi, avranno la possibilità di scegliere e usufruire di una gamma di servizi acquistabili tramite welfare aziendale che supera le 73mila offerte.

"L’accesso a soluzioni per la salute e il benessere è diventato prioritario per i datori di lavoro per poter assumere e trattenere talenti all’interno dell’azienda – ha detto il ceo di Epassi, Pekka Rantala (nella foto in basso) – Il nostro obiettivo, attraverso questa acquisizione, è diventare il principale fornitore paneuropeo di servizi multi-benefit e questa operazione sarà prioritaria. Questa transazione segna l’inizio del nostro prossimo obiettivo di crescita".

Giada Sancini