Il Real estate offre nuove opportunità di carriera alle donne

NEL MERCATO immobiliare, storicamente, i dati confermano la forte prevalenza di uomini, soprattutto in posizioni manageriali e ruoli decisionali. Negli ultimi anni, però, è in atto un cambiamento: dall’analisi di settore si registra un crescente aumento delle ‘quote rosa’, anche in posizioni di rilievo. Se tradizionalmente nelle agenzie immobiliari le donne ricoprivano ruoli di segreteria/amministrativi, oggi la presenza femminile si rileva anche nell’attività di consulenza immobiliare vera e propria. Una tendenza confermata da RE/MAX Italia , realtà in cui le quote rosa rappresentano oggi il 45% dei professionisti immobiliari e broker affiliati. Il leader in franchising, il cui network ha superato nel 2023 la quota record di 4.500 affiliati, conferma anche per il 2024 l’obiettivo di un ulteriore potenziamento dell’organico, annunciando per l’anno in corso la ricerca di 900 consulenti immobiliari sul territorio nazionale. Un’opportunità per donne intraprendenti che vogliono avviare un percorso di carriera nel real estate.

Il Centro Studi di RE/MAX Italia ha rilasciato un’analisi che mette in luce 7 soft skill che rendono le donne particolarmente adatte a una carriera nel reale estate. 1. Predisposizione all’ascolto: maggiore empatia e capacità di immedesimazione permettono di comprendere le esigenze dei clienti, trasmettendo affidabilità, trasparenza e chiarezza. 2. Abilità comunicative che sono alla base di un’efficace gestione dell’attività commerciale e del lavoro di squadra. 3. Capacità di negoziazione, skill che le donne sviluppano in ambito familiare e che diventa essenziale nella mediazione tra acquirenti e venditori, ma anche fra membri del team. 4. Intelligenza emotiva, che consente di gestire efficacemente i conflitti interpersonali e di porre particolare attenzione al benessere dei propri collaboratori, contribuendo alla costruzione di team più resilienti e di successo. 5. Attitudine al bello e allo stile, che permette di valorizzare l’aspetto estetico delle proprietà immobiliari, contribuendo a vendite più efficaci. 6. Pensiero laterale che consente di andare oltre la logica e osservare i problemi da angolazioni diverse, arrivando a soluzioni inedite. 7. Risoluzione dei conflitti: le donne dimostrano di saper gestire i conflitti come un’opportunità di crescita personale e di rafforzamento dei team di lavoro.

Giada Sancini