Contents.com assume 50 talenti entro il 2024

UNA CRESCITA inarrestabile quella di Contents.com, la piattaforma con funzionalità di intelligenza artificiale generativa per l’ideazione, la produzione e la trasformazione di contenuti e flussi di lavoro, collegata ai principali CMS (WordPress, Adobe, Microsoft, Oracle, ecc.). La tech company dalla forte connotazione internazionale ha chiuso il 2023 con un +65% di organico rispetto a dicembre 2022, una squadra di 90 persone, provenienti da 16 nazionalità diverse e quattro sedi: Milano, Parigi, Madrid e Las Vegas. Lo sviluppo dell’azienda coincide anche con un ulteriore aumento dei livelli occupazionali. Proprio per far fronte alla crescente richiesta del mercato, Contents.com prevede di accogliere all’interno del proprio team multidisciplinare cinquanta nuovi talenti entro la fine del 2024, principalmente nel team Innovation Technology: developer, data scientist, prompt engineer e linguisti computazionali e nel team Sales. Gli interessati potranno avere maggiori informazioni sulle posizioni lavorative aperte visitando i seguenti sitiwww.contents.com e a seguirci sui canali LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram.

"L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro modo di vivere e diverse attività umane potrebbero essere sostituite dall’utilizzo di questa tecnologia, che allo stesso tempo, però, andrà a creare numerosi nuovi posti di lavoro – spiega Massimiliano Squillace, ceo e founder di Contents.com – Noi ne siamo un esempio: nell’ultimo anno abbiamo accolto nel team più di 40 persone e la ricerca di nuovi talenti non si è ancora fermata perché ogni mese abbiamo posizioni aperte a seguito della crescente richiesta sul mercato di servizi come quello che offriamo".

Intanto, nei giorni scorsi, Contents.com ha annunciato il nuovo round di finanziamento Serie B da 18 milioni di dollari, sostenuto da importanti fondi di venture capital europei e americani, funzionale a consolidare la posizione di leadership nel mercato della generazione e orchestrazione di contenuti multilingua per medie e grandi aziende, grazie alla sua piattaforma tecnologica proprietaria all-in-one basata su intelligenza artificiale. L’AI sta rivoluzionando il modo in cui le persone acquisiscono informazioni e soddisfano la loro sete di conoscenza.

Fondata nel 2021, Contents.com ha rapidamente ampliato la propria presenza internazionale, potendo ora vantare clienti in Europa, America Latina, Nord America e Asia. In tutto il mondo, medie e grandi aziende utilizzano la piattaforma tecnologica in SaaS di Contents.com per gestire in modo integrato e coordinato i workflow di produzione di contenuti digitali multilingua e multi-formato, comprese immagini e video.