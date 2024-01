Carglass estende la sua rete e cerca cinquanta tecnici

NUOVE ASSUNZIONI sono previste nel piano di sviluppo di Carglass che cresce ancora e amplia la sua rete per offrire un servizio di alta qualità sempre più vicino agli automobilisti. A partire dall’1 dicembre, infatti, lo specialista nella riparazione e sostituzione di cristalli auto per tutti i tipi di autovetture ha acquisito 24 ulteriori filiali, operative sotto altri network, nel Nord del Paese, in particolare in Lombardia, Piemonte e Emilia-Romagna. Le filiali acquisite si aggiungeranno agli oltre 400 centri di riparazione già attivi in tutta Italia (circa 200 di proprietà, 60 affiliati e 150 centri Doctor Glass, marchio in franchising del Gruppo Belron) e alle 100 unità per il servizio mobile.

Per l’occasione saranno previste oltre 50 nuove assunzioni di tecnici installatori, che andranno a ingrandire un organico che conta già più di 760 dipendenti in tutta Italia. Ai nuovi assunti verrà fornita una formazione continua e approfondita, insieme a opportunità di lavoro anche all’estero grazie alla dimensione globale del Gruppo Belron. L’espansione di rete avviene sulla scorta di una crescita che vede Carglass registrare una Top of mind pari all’82% (Fonte: Kantar, Brand Awareness luglio 2022) che nel Paese lo rende il leader indiscusso nel mercato della riparazione vetri auto. "Con queste nuove aperture vogliamo portare un servizio al pubblico più efficiente e rafforzare sempre di più la sicurezza degli automobilisti - dichiara Fabio Felisi (nella foto sopra a sinistra), General Manager di Belron Italia - siamo una società data driven e nel 2023 sono stati registrati il 30% in più di eventi atmosferici estremi rispetto al 2022 con un trend in aumento nei prossimi anni, per cui è essenziale fornire il maggior supporto possibile agli automobilisti che dovessero trovarsi in difficoltà e assicurare un perfetto servizio di ricalibrazione degli ADAS, obbligatori in tutte le auto di nuova immatricolazione dal 2022, per cui siamo altamente specializzati."

"Vogliamo portare avanti un’estensione capillare dei nostri centri perché per noi la prossimità è un fattore chiave - aggiunge Marco Cozzi (nella foto sopra a destra), Sales Director di Carglass - Dalle nostre ricerche risulta che il consumatore non guida più di 20 chilometri per far riparare la propria auto, range che si riduce ulteriormente in casi di emergenze come quelle a cui abbiamo assistito nei mesi estivi. Attraverso il nostro piano di espansione vogliamo essere un punto di riferimento per la migliore customer experience e la sicurezza degli italiani". I nuovi centri sono a Samarate (VA), Castellanza (VA), Varese, Cesano Maderno (MB), Cremona, Paderno Dugnano (MI), Monza; Torino, Novara, Borgomanero (NO), Alessandria, Tortona (AL), Acqui Terme (AL), Novi Ligure (AL), Asti, Alpignano (TO), Biella, Rivarolo (TO), Ivrea (TO); Parma, Fiorenzuola D’Arda (PC), Fidenza.