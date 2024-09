Accordo con Zucchetti per la formazione gratuita in area Stem

FONDAZIONE VODAFONE e Zucchetti hanno annunciato una collaborazione per mettere a disposizione dei giovani, anche senza titoli di studio in ambito informatico, corsi di formazione gratuiti in area Stem e tirocini con compenso a coloro che vogliono sviluppare il proprio percorso professionale nei settori più richiesti dal mondo del lavoro come nei settori dell`Information Technology e del digitale. Per poter accedere alle selezioni, le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 30 anni, anche non in possesso di un diploma o di una laurea in informatica, dovranno superare tutti i livelli di LV8, l’app gratuita di Fondazione Vodafone, sviluppata per coinvolgere i giovani in percorsi di apprendimento digitale. LV8 permette di scoprire alcuni dei più importanti strumenti di Digital Marketing: Google Suite, Canva, Gmail e tanti altri. Una volta completati i livelli di LV8 sarà possibile partecipare alle selezioni utili a frequentare il corso per diventare Web Developer ed entrare nel Vivaio dei Talenti di Zucchetti. Il percorso per diventare Web Developer ha l`obiettivo di formare programmatori informatici specializzati nello sviluppo di siti, applicazioni e piattaforme web-based, accessibili e utilizzabili pubblicamente su internet o sulle intranet aziendali.

Il percorso formativo di sei mesi prevede l’apprendimento dei principali linguaggi di programmazione (Javascript, HTML5, CSS) e di altre competenze in ambito database, Linux e Sitepainter. È previsto anche un modulo di Personal Empowerment, utile all`orientamento e allo sviluppo di soft skills per lo sviluppo personale. In concomitanza con il periodo di formazione online è prevista l`attivazione di un tirocinio con compenso presso le sedi di Zucchetti di Ancona, Aulla (Massa Carrara), Lodi, Padova, Parma, Roma, Rovigo, Verona. Le iscrizioni chiudono il 18 settembre e l’inizio delle attività formative è previsto per il 7 ottobre 2024. LV8 è scaricabile dai principali app store IOs e Play Store.

"Vogliamo dare anche a coloro che fino a oggi hanno fatto un percorso di studio non in ambito IT la possibilità di mettersi in gioco, di realizzare i propri sogni e costruire il proprio futuro attraverso corsi che aprono davvero le porte a prospettive di carriera in un settore in costante crescita" commenta Adriana Versino (nella foto in basso), presidente di Fondazione Vodafone.

Giada Sancini