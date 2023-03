A gennaio previste 504mila assunzioni. Ecco i settori con più offerte di lavoro

Colloquio di lavoro (foto d'archivio)

Nonostante l’inflazione a e i venti di recessione che spirano un po’ in tutta Europa, per l’occupazione il 2023 si apre con numeri positivi. Una conferma della vitalità del mercato del lavoro italiano arriva infatti dagli ultimi dati elaborati dal sistema informativo Excelsior, di Unioncamere - Anpal, con le proiezioni per le assunzioni nel primo mese dell’anno. A gennaio le imprese ricercano oltre mezzo milione di lavoratori, 504mila per l’esattezza. Si sale a 1,3 milioni di ingressi previsti nei primi tre mesi dell’anno (gennaio-marzo 2023). Rispetto a gennaio 2022 ci sono 46mila assunzioni in più (+10,1%), che diventano quasi 149mila in più prendendo come riferimento il trimestre gennaio-marzo 2022 (+12,9%). Numeri importanti che collocano la domanda di lavoro prevista per l’inizio dell’anno abbondantemente sopra i livelli pre-Covid: +14% (+62mila assunzioni) rispetto a gennaio 2019. A guidare le assunzioni sono i settori trainanti dell’economia italiana. Il comparto manifatturiero segna un incremento su base annua del 17,8% (+19mila assunzioni). Seguono il turismo (+10mila unità; +21,0%), i servizi operativi di supporto a imprese e persone (+7mila; +17,7%) e i servizi alle persone (+7mila; +12,9%). A gennaio l’industria ha in programma 174mila assunzioni. Sono alla ricerca di personale le imprese delle costruzioni (51mila entrate),...