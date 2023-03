Quali sono le lauree e i diplomi più richiesti dalle aziende

Broker finanziari (Imagoeconomica)

A quale facoltà conviene iscriversi? Quali titoli risultano più cercati dalle imprese? Quali invece le competenze? Queste sono solo alcune delle domande che genitori e figli si pongono una volta finita le scuole superiori. A fare chiarezza su uno dei temi più importanti sono i dati Excelsior relativi al 2022, targati Unioncamere-Anpal, che fotografano la realtà del mondo del lavoro nelle sue mille sfaccettature. Il quadro delineato è molto particolare. Già, perché, nonostante i costanti richiami da parte di organismi internazionali sull’importanza di aumentare il livello di istruzione della popolazione italiana, le statistiche Excelsior dicono che, nel 2022, soltanto nel 15% delle assunzioni è stato richiesto il possesso di una laurea. Si tratta di 782mila e 720 ingressi. Sebbene in aumento di un punto percentuale rispetto al 2021, il dato è particolarmente basso. Per il 29% delle entrate le imprese hanno indicato come livello di istruzione preferito il diploma di scuola secondaria o post secondaria (1.488.750 ingressi) mentre la qualifica o diploma professionale è indicata per il 19% delle entrate (1.006.300). Certo, prendere una laurea è importante. Il punto è sceglierla bene. Ecco perché risulta interessante vedere le statistiche su quali sono le facoltà (e gli indirizzi) più apprezzati dalle...