La Web tax scatta solo per i colossi. Tassa sulle criptovalute, l’aumento sarà graduale

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato le riformulazioni dei relatori alla manovra sulla web

tax, che verrà applicata solo alle grandi aziende con ricavi sopra i 750 milioni, e la riduzione della tassa sui profitti delle criptovalute, che nel 2025 resta al 26% (il testo base la faceva crescere al 42%) per poi salire al 33% dal 2026. Sulle cripto viene tolta la no

tax area fino a 2.000 euro.

Sulla web tax vincono così alla fine i dubbi delle piccole imprese e delle startup, che non ci stavano a pagare una tassa che, come sostenevano fin da quando si era ventilato che la nuova tassa le avrebbe coinvolte, le avrebbe penalizzate molto rispetto alle aziende non digitali o più grandi.

Sulla web tax noi "abbiamo ripristinato quella che era la soglia precedente" a 750 milioni di euro.

Lo ha detto il viceministro dell’Economia Maurizio Leo (in foto) parlando con i giornalisti in Transatlantico, a Montecitorio. "Io penso che con la nuova amministrazione americana dovremo sicuramente dialogare, ma il discorso è legato anche a un altro aspetto, il pillar one che è il primo pilastro per la tassazione digitale, ma è tutto un discorso – ha concluso – che possiamo fare con assoluta serenità anche con l’amministrazione targata Donald Trump".

red. pol.