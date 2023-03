La rivoluzione del lavoro passa da Metaverso e Dao

Nelle Dao non esistono organi apicali con più poteri rispetto agli altri

Metaverso e Dao (organizzazioni autonome decentralizzate) rivoluzioneranno il lavoro del futuro. La loro ascesa avrà un impatto significativo già quest’anno, su un mercato caratterizzato dalla crescente carenza di talenti, dalla rilevanza sempre più significativa della sostenibilità, dalla necessità di nuove competenze di leadership e da altri fenomeni in fase di sviluppo che porteranno persone e aziende a essere sempre più flessibili, proattive e orientate ai risultati. A mettere in fila le tendenze del mercato del lavoro per il 2023 è l’analisi di The Adecco Group, player di riferimento nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, dalla quale emerge che quasi la metà (46%) dei lavoratori della Generazione Z ritiene che il Metaverso diventerà parte integrante del loro lavoro in futuro. Se da un lato le Dao sono un concetto ancora poco conosciuto, dall’altro il 67% dei lavoratori della Generazione Z ha già lavorato in una Dao o sta prendendo in considerazione la possibilità di farlo. Le Dao sono organizzazioni la cui attività e il cui potere esecutivo sono esercitati attraverso regole codificate, come programmi per computer chiamati Smart contract, che garantiscono la gestione in capo ai partecipanti. Esse hanno un ‘capitale interno’, spesso in criptovalute, che si può utilizzare per...