La confessione di John Elkann: “Negli ultimi 25 anni ho temuto di non farcela”

Torino, 11 luglio 2024 – I successi ma anche i momenti di difficoltà davanti ai quali “abbiamo temuto di non farcela”. E’ un John Elkann, presidente del gruppo Stellantis, che non nasconde la paura avuta per la Fiat e le sue attività nel corso dell’ultimo quarto di secolo di vita di una storia, del marchio torinese, che dura da 125 anni.

''La Fiat ha attraversato crisi, guerre, calamità naturali. Nel mio caso, questi ultimi 25 anni sono stati duri; ho e abbiamo avuto anche paura di non farcela, di fronte alle tantissime avversità che abbiamo dovuto affrontare. Ma non abbiamo mai smesso di lavorare, di cercare soluzioni, di credere nel nostro futuro e di difendere con tenacia quello che abbiamo costruito''.

Così il presidente di Stellantis, John Elkann, in occasione dei festeggiamenti per i 125 anni di Fiat. "Ci sono 125 anni di ringraziamenti per tutte le persone che ci sono state, che ci hanno creduto, che hanno dedicato le loro vite perché quella startup torinese potesse diventare oggi Stellantis, uno dei più grandi costruttori di automobili al mondo – ha aggiunto – sono grato per tutto quello che abbiamo fatto insieme e per quello che continueremo a costruire. Grazie di cuore e tanti auguri di buon compleanno alla Fiat'', ha concluso Elkann.

Un’occasione nella quale sono state annunciate le novità in vista del prossimo anno quando arriverà la nuova Fiat 500 Giorgio Armani, realizzata in collaborazione on lo stilista. La vettura è stata presentata durante la celebrazione dei 125 anni diFiat dal responsabile del brand Francois Olivier. “Due icone dello stile italiano lavorano insieme. Da gennaio la 500 Giorgio Armani sarà in tutto il mondo” ha detto Francois che ha anche annunciato l'arrivo di una Panda elettrica con prezzo sotto i 25.000 euro. “Vedete l'ingegno su una Fiat non è un optional mai e nemmeno l'accessibilità. Finalmente ci sarà una Fiat elettrica che costerà meno di 25.000 euro. Una elettrica bella con un pedigree love cost” ha sottolineato Francois.