Jaguar, nuovo simbolo, nuovi modelli e colore rosa. La rivolta degli appassionati

Roma, 7 dicembre 2024 - Il processo di rebranding al quale ha preso parte Jaguar prosegue con un'altra grande novità per il marchio britannico, che già da qualche giorno ha sostituito lo storico logo raffigurante l'ormai iconico giaguaro con un simbolo geometrico composto da due lettere 'J' rivolte in senso opposto.

Jaguar ha lanciato infatti Type 00, una vettura elettrica lunga oltre 5 metri, dal design squadrato e dipinta con uno sgargiante colore rosa metallizzato chiamato 'Miami Pink'. Il prezzo ipotetico di questo nuovo modello in uscita si aggira intorno ai 120mila euro, dimostrando come Jaguar preveda di mantenere soltanto il 15% della sua attuale base di clienti in vista anche della nuova tendenza a muoversi verso il 'full electric'.

"Jaguar si trasforma per recuperare la sua originalità e ispirare una nuova generazione", ha annunciato l'amministratore della casa automobilistica con sede a Coventry, nel Regno Unito, Rawdon Gloder. Il concept dell'auto prevede la nuova architettura Jaguar Electric Architecture, un’autonomia dichiarata fino a 770 km e un design ispirato alle proporzioni della Jaguar Type E del 1961.

Scelte controverse

Il rebranding che sta effettuando Jaguar ha riscontrato non poche opinioni discordanti. I concessionari britannici, in particolare, stanno dimostrando il proprio malcontento per la nuova direzione intrapresa dal marchio.

Umesh Samani dell'Imda, acronimo di Independent Motor Dealers Association che dal 1997 consiste nel primario mezzo di comunicazione dei concessionari indipendenti del Regno Unito, ha spiegato che "ci sono molte concessionarie arrabbiate là fuori, perché hanno investito milioni di sterline in questi concessionari in franchising, ma ora non saranno in grado di continuare a portare il marchio Jaguar. Ci sarà un impatto importante e non sono sicuro che l'azienda abbia ancora realizzato quale sarà l'elenco completo". Tutto questo succede soprattutto a causa dell'ingente prezzo dell'automobile e della mancanza di volontà di molte persone di passare al 'full electric'. La strategia di Jaguar sembrerebbe infatti essere quella di rimanere sì presente nel mercato, ma solo nelle zone più ricche del Paese e muovendosi verso un target ristretto di persone.

Il cambio logo

Il percorso di cambiamento che Jaguar sta portando avanti è iniziato poche settimane fa con la modifica dello storico logo della casa britannica, che ha preso il posto del celeberrimo giaguaro. Sia il nuovo emblema che lo spot promozionale di presentazione di esso, tuttavia, sono stati ampiamente criticati dal pubblico. Il nuovo logo di Jaguar consiste nel nome dell'azienda le cui lettere sono scritte in due stampatelli differenti: troviamo infatti la 'J', la 'G' e la 'U' in maiuscolo, mentre le due 'A' e la R' finale sono in minuscolo, una differenza di formato che ha infastidito molti utenti. Le lettere diverse possono indicare la differente pronuncia del nome che l'inglese britannico ha rispetto a quello americano. La modifica del logo consiste in un'introduzione della distribuzione del mercato della nuova linea di auto elettriche Jaguar, prevista per il 2026.