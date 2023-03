Jack Ma, Jeff Bezos cinese, lascia Ant Group. I rapporti tesi con le autorità di Pechino

Jack Ma

Jack Ma rinuncia al controllo di Ant Group, il colosso finanziario che lui stesso ha fondato. Ad annunciarlo è la stessa società, che, in fase di ristrutturazione, modificherà ora la compagine azionaria perché il multimiliardario non abbia più il controllo del colosso fintech. "Nessun azionista, da solo o congiuntamente con altri soggetti, avrà il controllo su Ant Group", si legge nella nota della società. Il consiglio di amministrazione sarà composto da 10 persone con pari diritto di voto: tra queste ci sarà anche Ma, che fino ad ora deteneva oltre il 50 per cento dei diritti di voto. Ant Group, precedentemente noto come Ant Financial, è una società affiliata del conglomerato cinese Alibaba Group, proprietario della piattaforma di pagamento digitale Alipay. Non si sa se Ma sia stato costretto a lasciare la società. E' certo, però, che i suoi rapporti con il governo cinese si sono deteriorati, a seguito del giro di vite dellE autorità sui colossi tecnologici. Nel 2020, durante un evento a Shangai il miliardario fondatore della piattaforma e-commerce Alibaba, criticò il governo cinese, che aveva bloccato la prevista ipo del gruppo, la più grande al mondo, con 35 miliardi di dollari. Da allora il 58enne, pur impegnandosi...