Perché Apple ha perso mille miliardi di dollari in un anno

Il logo di Apple su uno degli store del colosso tecnologico (Ansa)

Circa mille miliardi di dollari di capitalizzazione, nichelino più nichelino meno, bruciati in dodici mesi esatti. Ossia, precisamente, da quel 3 gennaio del 2022 in cui il market cap di Apple Inc valicò per qualche ora la soglia dei 3mila miliardi di dollari, chiudendo poi la giornata al massimo storico di 2.986 miliardi. Oggi, invece, la mela più famosa del mondo la storia la sta facendo al contrario, con la seduta inaugurale del Nasdaq del nuovo anno che, per la prima volta dal marzo del 2021, ha certificato la discesa del colosso di Cupertino al di sotto dell'asticella simbolica dei 2mila miliardi. E con le azioni della creatura di Jobs e Wozniak precipitate, alla campanella di chiusura di Wall Street del 3 gennaio 2023, ai minimi da 52 settimane a questa parte (130,2 dollari, -3,74%). Sta tutta qui, in un deprezzamento sui mercati che sfiora gli ordini di grandezza di metà del Pil italiano, la misura dell'impronosticabile annus horribilis vissuto da Tim Cook e soci. Schiacciati, nei freddi numeri e nelle opinioni di molti analisti, fra l'onda lunga delle emergenze di ieri e i venti di recessione di domani. Già, perché dietro alla crescente sfiducia dei mercati azionari, da...