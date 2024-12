Iveco Bus firma un maxi accordo in Germania da 235 milioni

Torino, 21 dicembre 2024 - Il maxi accordo può dirsi concluso. Iveco, azienda torinese leader nella produzione di veicoli commerciali, industriali e autobus, vince la gara in Germania e sigla l’accordo di 5 anni con la centrale di acquisto BusGruppe per 580 autobus, 250 dei quali saranno totalmente elettrici. Si tratta della più grande gara per autobus elettrici mai vinta dal gruppo nel mercato tedesco.

L’accordo italo-tedesco

Iveco bus, brand del gruppo Iveco specializzato in autobus urbani, intercity e turistici, ha siglato un accordo quinquennale con BusGruppe per la fornitura di un massimo di 580 autobus, di cui 250 elettrici, per un valore complessivo fino a 235 milioni di euro. Quella vinta con il consorzio tedesco (che comprende Verkehrsbetriebe Bachstein, CeBus, KVG Stade, Omnibusbetrieb von Ahrenschildt, Pülm Reisen e Reisebüro Schmidt) la più grande gara del mercato in Germania per quanto riguarda gli autobus elettrici, la cui consegna è prevista tra il 2025 e il 2030.

I nuovi modelli Iveco in Germania

La società torinese consegnerà 200 autobus elettrici Crossway Low Entry Elec e 50 E-Way, articolati e progettati non a caso per sostenere la transizione energetica del cliente. Questo accordo non si limita tuttavia al solo segmento elettrico. L’accordo include infatti anche 330 ulteriori veicoli, tra cui autobus articolati urbani Urbanway Hybrid e interurbani Crossway Low Entry, dotati di motori Cursor da 9 litri di Fpt Industrial, compatibili con carburanti rinnovabili. Tutti i veicoli che fornirà Iveco saranno personalizzati per le esigenze specifiche di Verkehrsbetriebe Bachstein, l'azienda tedesca operante nel settore del trasporto pubblico locale. Le dotazioni includeranno sedili a sbalzo, aria condizionata, sistemi di videosorveglianza, Wi-fi, porte Usb e tecnologie per il risparmio di carburante.

I numeri record di Iveco

La collaborazione evidenzia sia l'importanza crescente delle tecnologie sostenibili e avanzate nel settore dei trasporti, sia l'introduzione di un nuovo benchmark per le future competizioni nel trasporto pubblico europeo. “La nostra proposta vincente di prodotti e servizi ci ha permesso di espandere la nostra presenza sul mercato con un successo senza precedenti - spiega Domenico Nucera, presidente della Bus business unit di Iveco Group - Questa ultima gara suggella il 2024 come un anno record assoluto per Iveco Bus, dimostrando la nostra capacità di soddisfare pienamente le diverse esigenze dei clienti e di fornire le soluzioni più efficienti e personalizzabili per le loro specifiche missioni. Siamo orgogliosi che BusGruppe abbia riposto la sua fiducia in Iveco Bus ed entusiasti di supportare questo prezioso cliente con le nostre soluzioni di trasporto persone sostenibili e ad alte prestazioni.” D’altro canto, anche Jan Behrendt, amministratore delegato di Verkehrsbetriebe Bachstein, ha espresso soddisfazione per l'accordo: “Assegnando il contratto a Iveco Bus, BusGruppe e gli altri partner coinvolti nella gara si avviano su una buona strada verso il futuro. La continua modernizzazione della flotta e ora anche l'ingresso nella mobilità elettrica ci mettono in condizione di continuare a svilupparci in un mercato della mobilità caratterizzato da una crescente concorrenza.”