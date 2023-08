It Wallet al posto dello Spid, cos'è e quando sarà utilizzabile dai cittadini

Roma, 10 agosto 2023 – Da giugno 2024 i cittadini italiani potranno utilizzare la prima versione dell'It Wallet, o portafoglio digitale, che conterrà tutti i documenti personali, dalla patente, alla carta di identità elettronica alla tessera sanitaria.

In arrivo il portafoglio digitale

Una novità che interesserà poi tutta l'Unione europea. Il portafoglio virtuale italiano rientra infatti nel progetto European digital identity wallet che si sta definendo nell'ambito della Commissione europea. Anche lo Spid, probabilmente, confluirà nell'It Wallet e poi in quello europeo. Al momento si sa che il sistema pubblico di identità digitale potrà essere utilizzato fino al 1 gennaio 2025. Uno strumento sempre più diffuso in italia. Oggi ci sono 35 milioni di identità Spid e altre di Cie, carte di identità elettroniche, che consentono di comunicare e accedere ai servizi di 14 mila amministrazioni pubbliche e 164 soggetti privati. Nei primi quattro mesi del 2023 si sono raggiunti 300 milioni di accessi.

Cos'è l'It wallet

L'It wallet sarà un portafoglio digitale personale che consentirà ai cittadini di identificarsi digitalmente, conservare e gestire i dati di identità e i documenti ufficiali in formato elettronico, come ad esempio la patente di guida, le prescrizioni mediche o i titoli di studio o, ancora, documenti di aziende private con cui il cittadino ha rapporti. Con questo portafoglio i cittadini potranno, se necessario, dimostrare la propria identità per accedere a servizi online in tutta Europa o condividere documenti digitali senza rivelare la propria identità o altri dati personali.

Come funzionerà

L'It wallet non conterrà subito tutti i documenti, ma ci sarà un'introduzione graduale: prima la tessera sanitaria e la carta delle disabilità, poi la patente. Non sarà compresa, invece, la tessera elettorale. Per accedere al portafoglio si dovrà utilizzare l'app IO, cui si accede con Cie o Spid, che avrà una sezione dedicata. Dopo l'accesso all'app si dovranno superare altri due livelli di sicurezza. Si dovrà infatti inserire un codice di verifica generato al momento dell'accesso e poi si potranno visualizzare i singoli documenti con un'ulteriore verifica: inquadrare la carta di identità elettronica con il proprio cellulare o, se si ha lo Spid, acquistare un servizio dedicato.

Le tempistiche

Entro fine 2023 uscirà una versione beta dell'It Wallet con gran parte, se non tutte, le funzionalità che si troveranno poi nel portafoglio digitale, una volta a regime. La scadenza successiva è quella di giugno 2024, data entro la quale sarà rilasciata la prima versione utilizzabile dai cittadini.