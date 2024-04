Bonus 100 euro nel 2025. Leo, 'primo tassello, poi tredicesime'

Il bonus da 100 euro che arriverà nel 2025 per i redditi bassi "è il primo tassello" cui seguirà, "trovando le relative risorse", l'intervento per "le tredicesime: non è che abbiamo una visione strabica, per imprese e lavoro autonomo, prestiamo altrettanta attenzione al lavoro dipendente, che ha numeri molto più rilevanti" e bisogna "trovare equilibrio per le coperture". Così il viceministro al Mef Maurizio Leo illustrando il decreto legislativo su Irpef e Ires approvato dal Consiglio dei ministri. Il bonus "a vantaggio delle famiglie monoreddito o monogenitoriali" sarà "erogato attraverso i sostituti d'imposta nel 2025", perché nel 2024 il governo ha già utilizzato tutte le risorse per fare i primi 13 decreti legislativi attuativi della delega, "compreso quello di oggi", ha detto ancora Leo. "Il governo è voluto venire incontro alle fasce medio basse aggiungendo questo beneficio in un momento particolare" come quello di fine anno, "per venire incontro ai dipendenti che hanno redditi non elevati", complessivamente non oltre 28 mila euro, ha aggiunto.