Inflazione in calo a febbraio 2023, la Unc: "Ma i prezzi per le famiglie aumentano ancora"

Il costo della vita continua a essere pesante per le famiglie

Roma, 2 marzo 2023 - Non basta una rondine a fare primavera e non basta passare sotto alla crescita in doppia cifra per cantare vittoria nella lotta all’inflazione. E’ la riflessione avanzata in queste ore dall’Unione Nazionale Consumatori in risposta ai dati Istat che parlando di una riduzione annua dell’inflazione scesa al 9.2% a febbraio contro il 10% del mese precedente. "Non bisogna e farsi trarre in inganno dalla riduzione percentuale – analizza il presidente dell’Unc Massimiliano Dona -, perché certamente non è questo il dato che risolve i problemi delle famiglie. Minore inflazione, infatti, vuol dire che i prezzi, pur avendo raggiunto livelli già stellari, continuano ad aumentare, anche se meno di prima. Il costo della vita, insomma, cresce sempre più, anche se a un ritmo inferiore”. Inversione di tendenza E’ giusto osservare che un trend che si sposta in senso opposto rispetto alla crescita esponenziale registrata a partire dal 2022 è certamente di buon auspicio, ma è altrettanto vero che oggi i portafogli degli italiani continuano ad essere fortemente sotto stress, nonostante i vari interventi di calmierare i prezzi messi in atto sia a livello nazionale (attraverso per esempio il taglio delle imposte) sia comunitario (tramite la politica di...