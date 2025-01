Fs: "Al lavoro per migliorare il servizio ferroviario"

"Attualmente sono operativi circa 1.200 cantieri, tra opere strategiche e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Questi lavori sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi del Pnrr e rendere la rete ferroviaria più moderna, efficiente e sicura". È quanto affermano Fs Italiane nel comunicato diffuso nel quale porgono le proprie scuse ai viaggiatori per le difficoltà di questi giorni. "Il gruppo Fs – viene spiegato – sta studiando alcune misure per ottimizzare l’offerta e mitigare gli effetti negativi sul servizio, con particolare attenzione alla gestione delle tratte ad alta densità, caratterizzate da treni non sempre pienamente occupati". Resta il fatto che guasti e cantieri hanno messo sotto pressione il sistema ferroviario, tanto che il ministero dei Trasporti starebbe considerando la riduzione del numero di treni attualmente in circolazione. La proposta, che sarebbe temporanea, prevede un’applicazione graduale e una successiva mitigazione man mano che i lavori infrastrutturali giungano a completamento.

"Parallelamente – prosegue la nota del Gruppo Fs – sono in corso interventi mirati a migliorare la tempestività e l’efficienza della manutenzione, sia dei treni sia dell’infrastruttura ferroviaria. Infine è opportuno sottolineare che, pur operando in un contesto caratterizzato da un numero di cantieri e da una mole di investimenti senza precedenti, il Gruppo Fs è impegnato nello studio di iniziative specifiche volte al miglioramento delle performance, garantendo un equilibrio tra le esigenze di sviluppo, il mantenimento della qualità del servizio e la sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori".

