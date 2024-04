Fiorello, quanto guadagna il conduttore di Viva Rai2!

Roma, 18 aprile 2024 – Dopo 5 anni di Sanremo e diversi anni sul servizio pubblico, la coppia ‘Amarello’ lascia la Rai. Mentre Amadeus passerà al canale Nove, Fiorello annuncia che dopo l’ultima puntata di Viva Rai2!, si prenderà una lunga pausa.

Con una carriera lunga e coronata di successi, Rosario Fiorello non è estraneo a guadagni stellari, tra diverse trasmissioni nel corso degli anni tra Mediaset, Rai e Sky. Per l’edizione 2024 del Festival di Sanremo, le indiscrezioni sul cachet del mattatore catanese oscillano tra i 180 e i 200mila euro. Per quanto riguarda, invece, il suo stipendio derivante dalla conduzione di Viva Rai2!, possiamo basarci solo sui compensi ricevuti in quanto testimonial di RaiPlay e conduttore di Viva RaiPlay. Lo showman è apparso in uno spot per la piattaforma di streaming del servizio pubblico nel 2020 che gli avrebbe fruttato un incasso (non confermato) di 17mila euro, mentre per il programma Viva RaiPlay (andato in onda prima nel preserale di Rai1 poi online) avrebbe preso 100mila euro a puntata, sempre secondo diverse indiscrezioni non confermate.

Fiorello, conduttore di Viva Rai2! (Ansa)

Oltre alle numerose attività da testimonial, conduttore radiofonico e televisivo, nonché musicista, Fiorello avrebbe guadagni importanti derivanti anche dalle due società possedute da lui stesso e la moglie Susanna Biondo. La Casetta Srl, secondo quanto riportato da Affari Italiani, opera nel settore immobiliare e rappresentava un patrimonio netto di 6,8 milioni e 1,6 milioni di utili nel 2020. La R.o.s.a. Production, invece, è una società di management che nel 2018 avrebbe totalizzato 3 milioni di euro di ricavi.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Palazzo Chigi farebbe di tutto per convincere Fiorello a rimanere alla Rai, ma lo showman ha ribadito che a partire dal 10 maggio ha “un contratto con il suo divano” e si riposerà “per un lungo periodo”.