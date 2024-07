Unione Fiduciaria amplia l’offerta: aiuti alle famiglie

COSTITUITA NEL 1958 da otto banche popolari, nel corso dei decenni Unione Fiduciaria ha visto aggiungersi e avvicendarsi altre banche socie: oggi la società vede nel proprio azionariato oltre una ventina di importanti istituti di credito, ciascuno dei quali con una quota azionaria limitata per statuto al 24%. "La società – ricorda il suo direttore generale Filippo Cappio (nella foto a destra) – ha conseguito negli anni una notevole crescita e un’ampia diversificazione, sviluppando, accanto alla tradizionale attività di amministrazione fiduciaria, nuovi servizi a supporto dei patrimoni, in particolare di quelli di grandi dimensioni. Un ampliamento dell’offerta che consente oggi a Unione Fiduciaria di mettere a disposizione dei propri oltre 5mila clienti nuove competenze, tra le quali quelle di un dipartimento dedicato ai patrimoni complessi (denominato ’Top Client’) nato per affiancare e guidare le famiglie italiane nell’ottimizzazione, pianificazione e protezione del patrimonio familiare e societario".

L’organico della società consta di 150 persone, operanti nella sede di Milano e negli uffici di Roma e Genova. Unione Fiduciaria offre servizi di amministrazione fiduciaria nonché altri servizi a supporto dei patrimoni come wealth planning e monitoraggio dei patrimoni finanziari. La società offre inoltre la guida nella realizzazione di trust, per i quali può assumere il ruolo di trustee o di protector. Oltre a ciò, Unione Fiduciaria fornisce un’ampia gamma di servizi organizzativi, amministrativi e informatici destinati a banche, Sgr, Sim, Fiduciarie, Trust Company e altri intermediari, oltre a essere attiva nella consulenza sulle normative Banca d’Italia, Consob, 231 e antiriciclaggio.

Con circa 15,8 miliardi di masse amministrate, con una significativa presenza di polizze assicurative vita (per un valore complessivo di oltre sei miliardi di euro) ma anche un 15% di partecipazioni fiduciarie in società non quotate, Unione Fiduciaria continua ad avere un positivo riscontro dal mercato, anche in una fase meno brillante per il settore dopo il boom di otto anni fa, spinto dai provvedimenti fiscali di rimpatrio dei capitali dall’estero.

"Il mercato – spiega il dg guardando ai risultati del 2023 – riconferma ancora una volta Unione Fiduciaria come proprio punto di riferimento per l’amministrazione fiduciaria di beni, per fini fiscali, di privacy o di garanzia. Inoltre, registriamo un crescente utilizzo dei nostri servizi di ottimizzazione degli attivi finanziari e non, che prestiamo con un team specializzato capace di delineare e di valutare la visione aggregata del rischio e dell’efficienza dei patrimoni. Le capacità maturate nell’amministrazione fiduciaria e acquisite sul mercato ci permettono di essere di grande utilità analitica e informativa per detentori di patrimoni di ogni entità e complessità".