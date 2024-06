Rinnovo mancato a causa dei risultati deludenti

Il memorandum d’intesa firmato nel marzo 2019 tra Italia e Cina è arrivato a naturale scadenza a marzo 2024 e non è stato rinnovato a causa dei risultati complessivamente deludenti. Sul piano della bilancia commerciale e degli investimenti, infatti, il memorandum non ha portato i benefici sperati. Anzi, nel 2022 il deficit commerciale dell’Italia verso la Cina ha fatto segnare il record di sempre (-47 miliardi di dollari), mentre gli investimenti della Cina in Italia si sono fermati ben prima che Roma cominciasse a diffidarne e a stopparli attivamente.