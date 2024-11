Jeppe Kirk Bonde (nella foto), danese 37 anni, è il popular investor più seguito al mondo all’interno della community di investimenti eToro, dove registra 27.200 copiatori per un totale di 87 milioni di dollari investiti con una performance media positiva del 25% annuo. Bonde ha conseguito un master in Finanza e Gestione Strategica presso la Copenhagen Business School e ha lavorato nel campo della consulenza gestionale per alcune tra le più grandi banche e aziende tecnologiche del mondo. Ha iniziato a investire con eToro nel 2016.