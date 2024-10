Il centenario della Giornata del risparmio

SI SVOLGE ogni 31 ottobre. Ma la Giornata mondiale del risparmio del 2024 ha un valore particolare perché quest’anno si celebrano i suoi primi 100 anni. La Giornata mondiale del Risparmio infatti fu fondata nel 1924 dall’economista Maffeo Pantaleoni, in un simposio a Milano, al quale parteciparono le casse di risparmio di 26 Paesi al mondo, riunite per studiare la tutela del risparmio come base dell’educazione non solo economica della società, ma in quanto disciplina fondamentale per il benessere di tutta la comunità, per un uso avveduto – sia personale che sociale – delle ricchezze. Il risparmio privato, che ammonta a circa 5.700 miliardi di euro, quasi il doppio del nostro debito pubblico, allora come oggi deve essere volano della crescita e non invece venire sacrificato sull’altare del debito pubblico come disse a ottobre del 2018, nel suo ultimo intervento da presidente Acri, Giuseppe Guzzetti (nella foto a destra), padre nobile e figura insostituibile delle Fondazioni e del mondo economico-finanziario, che ha fortemente creduto e valorizzato questi principi sacri. Cento anni fa i Paesi partecipanti a quell’incontro fissarono proprio nel 31 ottobre di ogni anno il ’Giorno del risparmio’, non come data di chiusura o di riposo finanziario, bensì di lavoro e di atteggiamento ispirato all’ideale del risparmio. Con l’auspicio di diffondere l’esempio con sani principi.

Anche quest’anno, quindi, giovedì 31 ottobre si rinnoverà la Giornata mondiale del risparmio. Come sempre a organizzare l’evento sarà l’Acri, l’Associazione delle casse di risparmio italiane. Il titolo di questa giornata rispecchia la particolarità dell’appuntamento del 2024 ed è ’1924-2024. Cento anni di cultura del risparmio’.

In occasione del centenario, l’evento si terrà quest’anno all’interno del Congresso dell’Istituto Mondiale delle Casse di Risparmio e delle Banche territoriali (Wsbi), che si svolgerà a Roma, tornando in Italia, dove fu istituito nel 1924. In qualità di relatori interverranno: il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, il presidente di Acri Giovanni Azzone (nella foto a sinistra) e quello dell’Abi Antonio Patuelli. A margine interverrà il presidente del Wsbi Isidro Fainé. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 13 a Roma, presso l’Auditorium della Tecnica, Viale Umberto Tupini 65. Gli accrediti inizieranno a partire dalle 9. Sarà una giornata nella quale si tornerà a mettere l’accento su quello che il presidente dell’Acri Giovanni Azzone definisce il risparmio "buono". Ovvero quello che riesce a generare benessere non solo a chi lo possiede, ma anche al resto della comunità.