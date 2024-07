Fiee Sgr si espande: nuova sede in Spagna

FIEE SGR, OPERATORE finanziario a livello europeo dedicato alla transizione energetica, si espande all’estero aprendo una sede in Spagna, a Madrid. Con gli uffici spagnoli il fondo consolida il suo percorso di internazionalizzazione, confermando il profondo interesse per il mercato iberico, dove – nel 2023 – ha acquisito la maggioranza di Cubierta Solar, società di Alicante specializzata nell’installazione di impianti fotovoltaici e di batterie per progetti di autoconsumo per clienti industriali. Costituito nel 2015, Fiee Sgr è tra i principali e tra i primi operatori finanziari dedicati agli investimenti nella transizione energetica a livello europeo. Attraverso i fondi di private equity e il fondo aperto SpesX la società ha una dotazione finanziaria di circa 500 milioni, quasi interamente investiti, e annovera tra gli investitori primari gruppi assicurativi, fondi di investimento, Sgr, family office, fondazioni, enti sovranazionali, istituzioni e banche, come Banca Europea per gli Investimenti e Fondo Italiano di Investimento Sgr.

La compagine societaria include, oltre agli amministratori delegati Raffaele Mellone e Andrea Marano, anche Fulvio Conti (presidente), Maurizio Cereda e Lamse S.p.A. Tornando alla nuova apertura, la Spagna rappresenta un mercato estremamente dinamico per i settori dell’efficienza e della transizione energetica, con obiettivi ambiziosi e sfidanti in termini di decarbonizzazione: entro il 2030, infatti, il Paese intende arrivare a generare l’81% di energia elettrica da fonti rinnovabili e portare la percentuale di queste fonti nel consumo finale dal 21% del 2021 al 42%. A guidare la sede spagnola di Fiee Sgr sarà Javier Infante Bustelo in qualità di Spain Investment Director. "Con l’apertura della sede di Madrid concretizziamo una nuova fase di sviluppo verso mercati esteri promettenti e dinamici. In questo senso, la Spagna, dove avevamo già investito, si sta dimostrando una meta particolarmente strategica grazie all’impegno significativo per la transizione energetica. Il Paese si è posto, infatti l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica nel 2050 e di ridurre – entro il 2030 – sia le emissioni di gas serra del 32% rispetto ai livelli degli anni Novanta sia il consumo finale di energia del 44%", spiegano Andrea Marano e Raffaele Mellone, co-ceo di Fiee Sgr.

Giorgio Costa