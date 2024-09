eToro espande la sua offerta di portafogli: "intelligenti"

ETORO, LA PIATTAFORMA di trading e investimento, ha annunciato il lancio di tre nuovi portafogli di investimento che permettono agli investitori retail di seguire e replicare le mosse della partita a scacchi politica statunitense, incluso un portafoglio che copierà le scelte dei membri del Congresso Usa. I tre nuovi ’Smart Portfolio’, sviluppati in collaborazione con la piattaforma di ricerca sugli investimenti Quiver Quantitative, sono: ’Congress-Buys’, ’Lobby-Spending’ e ’DC-insider’. Le strategie attingeranno tutte a dati governativi pubblici, consentendo agli investitori retail di sfruttare tali informazioni.

Congress-Buys copia i primi 10 titoli acquistati dai membri del Congresso negli ultimi 100 giorni, selezionati in base all’entità dell’acquisto dichiarato. L’allocazione iniziale comprende azioni come Nvidia e Simon Property Group. Negli ultimi anni, infatti, da diverse dichiarazioni disponibili al pubblico è emerso che i politici statunitensi hanno effettuato operazioni di compravendita di azioni in coincidenza con una serie eventi chiave: poco prima dei lockdown dovuti al Covid-19, per esempio, ma anche dell’invasione russa dell’Ucraina, del crollo della Silicon Valley Bank e dell’impennata delle azioni di Nvidia. Il portafoglio Congress-Buys permetterà anche agli investitori retail di imitare le loro strategie. Lobby-Spending comprende invece le 10 società che hanno registrato la maggiore crescita delle spese di lobbismo federale negli Stati Uniti su base trimestrale. L’allocazione iniziale comprende titoli come eBay e Roblox. Infine, DC-Insider include società che investono significativamente in lobbismo aziendale, che hanno un numero elevato di contratti governativi e che sono frequentemente negoziate dai membri del Congresso. L’allocazione iniziale comprende titoli come At&t e Ford Motor.

"La legge federale impone la divulgazione delle transazioni azionarie dei membri del Congresso, delle spese di lobby delle società e dei contratti governativi. Per gli investitori retail, tuttavia, può essere difficile raccogliere e interpretare i dati per prendere decisioni di investimento informate", ha dichiarato Gil Shapira (nella foto in alto), chief investment officer di eToro. "Siamo entusiasti di collaborare con Quiver Quantitative per rendere le informazioni di Capitol Hill accessibili agli investitori retail con questi nuovi portafogli. Sfruttando la banca di dati e analisi aggregate di Quiver, possiamo sfruttare le intuizioni dell’attività governativa statunitense e renderle accessibili agli utenti di eToro attraverso strategie innovative", ha aggiunto Shapira.

"Uno dei nostri obiettivi è quello di aiutare gli investitori retail a comprendere meglio le relazioni tra Wall Street e Capitol Hill e di fornire loro gli strumenti per agire sulla base di tali informazioni. Siamo entusiasti di portare alcuni dei nostri dati e delle nostre strategie sulla piattaforma di eToro e speriamo che sia una risorsa preziosa per i loro trader", ha dichiarato James Kardatzke (nella foto in basso), ceo e co-fondatore di Quiver Quantitative.

Per sviluppare queste strategie, eToro e Quiver Quantitative hanno analizzato informazioni e dati pubblici. Ogni portafoglio verrà ribilanciato su base mensile per riflettere gli aggiornamenti più recenti. La legge Stock (’Stop trading on congressional knowledge’, ovvero stop al trading in base alle conoscenze del Congresso) del 2012 obbliga i senatori e i rappresentanti degli Stati Uniti a riportare e rendere pubbliche tutte le transazioni finanziarie, comprese le compravendite di azioni, entro 45 giorni dalla loro effettuazione. Nel frattempo, il Lobbying Disclosure Act del 1995 obbliga i lobbisti statunitensi a divulgare dettagli sulle loro attività, inclusi i clienti, le questioni su cui esercitano lobbismo e l’ammontare delle loro retribuzioni. Le informazioni ufficiali sulle spese federali, come i contratti governativi con le aziende pubbliche, sono consultabili su usaspending.gov.

La gamma di Smart Portfolios di eToro offre esposizione a diversi temi di mercato. Combinando vari asset secondo una metodologia definita e adottando un approccio di investimento passivo, queste soluzioni forniscono opportunità di investimento a lungo termine con un’ampia diversificazione. L’investimento minimo è di 500 dollari americani e gli investitori possono utilizzare strumenti e grafici per monitorare la performance del portafoglio, mentre il feed sociale di eToro li terrà aggiornati sugli sviluppi del settore. I portafogli di eToro si compongono di numerosi asset finanziari, a ciascuno dei quali viene allocata una data percentuale dell’investimento complessivo. Un investimento non inferiore a 500 dollari fa sì che si disponga di capitali sufficienti ad aprire tutte le posizioni richieste per l’investimento. Per far sì che il rapporto di asset allocation sia in linea con la strategia del Portafoglio Smart, i portafogli vengono ribilanciati periodicamente. Il ribilanciamento è volto a garantire che ciascun portafoglio sia costantemente allineato alla rispettiva metodologia, così da rispecchiare il piano originario di asset allocation ed essere ottimizzato per conseguire i migliori risultati.