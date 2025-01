Fieg e Upa: più valore al dato unico carta-digitale

Milano, 8 gennaio 2025 – Avviare una collaborazione “per la valorizzazione del dato unico ‘Digital&Print’ dei giornali, anche ai fini della pianificazione pubblicitaria”. E’ l’obiettivo dell’incontro tra il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, e il presidente di Upa, Marco Travaglia, svoltosi ieri a Milano. L’iniziativa – informa una nota della federazione degli editori – tiene conto della definizione da parte di Audicom del percorso per la realizzazione della “Ricerca Integrata”, con l’intento di dare adeguato peso ai lettori press e agli utenti unici del web.

La struttura della nuova “Ricerca Integrata”, già definita da Audicom e operativa a partire dal secondo semestre 2025, sarà caratterizzata da tre nuovi elementi distintivi: il dato unico “Digital&Print” disponibile per tutti gli editori che operano sui due mezzi, l’utilizzo di concerto con Auditel dell’SDK unico per la rilevazione omogenea dei consumi “video” digital compresa la “connected TV”, e la rilevazione censuaria delle “views” delle campagne adv video. Le modalità di esecuzione delle ricerche “digital” e “print” manterranno le caratteristiche principali degli attuali impianti, compresa la Ricerca di Base condotta da IPSOS per Auditel, che verrà utilizzata per la stima degli universi Audicom.

Fieg ed Upa, con riferimento al “dato unico Digital&Print” disponibile per tutti gli editori che operano sui due mezzi, hanno convenuto di avviare iniziative per la valorizzazione e per la sensibilizzazione del mercato a questa importante novità.