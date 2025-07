Bonus psicologo 2025, quando è click day? Il ministero della Salute: “Nessun rinvio”

Roma, 25 luglio 2025 - Slitta la data prevista per richiedere il Bonus Psicologo 2025 (il 'click day' era atteso per la giornata di oggi, venerdì 25 luglio). Così come già è successo in passato, anche quest'anno la procedura ha registrato ritardi e ha costretto a rimandare l'avvio delle richieste all'INPS: il motivo è legato alla mancata definizione del decreto attuativo. Intanto va avanti la raccolta firme per portare in Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare che prevede la possibilità di un finanziamento del Bonus Psicologo per il 100%. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Bonus Psicologo e su come richiederlo.

Il Bonus psicologo 2025

Per richiedere il Bonus, che ricopre una cifra pari a 1500 euro, occorre necessariamente disporre dello SPID e di un ISEE certificato. Il requisito principale per ottenerlo è quello di essere un cittadino italiano maggiorenne con un ISEE inferiore a 50mila euro, anche se un adulto che ne detiene la responsabilità può esercitare la richiesta per conto di un minore. A quel punto, l'importo del beneficiario viene distribuito in base al valore dell'ISEE: in caso di ISEE inferiore a 15mila euro, infatti, l'importo per il richiedente può raggiungere il valore massimo di 1500 euro, se invece è compreso tra i 15mila e i 30mila euro l'importo può raggiungere un massimo di 1000 euro, mentre se si parla di un ISEE superiore ai 30mila ma inferiore ai 50mila euro il beneficiario può ricevere un importo di massimo 500 euro. Sopra i 50mila euro non è consentito fare richiesta. Per il Bonus Psicologo 2025 sono previste oltre 400mila domande, ma a causa dei fondi limitati che sono stati stanziati possono essere coperte soltanto le richieste di 6300 persone (pari a poco di più di 1 su 100).

A quando il nuovo 'click day'?

Non è ancora ben chiaro, a questo punto, quando verrà istituito il nuovo 'click day', il giorno nel quale si potrà iniziare ad avanzare le proprie richieste all'INPS. Ancora della data non si sa nulla, ma secondo fonti ufficiali si parla di una giornata compresa tra fine agosto e inizio settembre. La raccomandazione principale, oltre ad avere un ISEE aggiornato ed essere in possesso di uno SPID o di una CIE, è quella di presentare la domanda per tempo una volta uscita la data: le richieste vengono infatti accettate in ordine cronologico, perciò chi arriva tardi rimane escluso. E' partita, nel frattempo, una forte mobilitazione affinché il sostegno in questione possa interessare tutti gli aventi diritto e non soltanto una percentuale che a malapena arriva al 2% dei richiedenti.

Ministero della Salute: “Nessun rinvio”

Mentre protestano le opposizioni, arriva la precisazione del governo. "Non è mai stata ipotizzata o comunicata né dal Ministero della Salute né da Inps la data del 25 luglio per l'avvio delle richieste di accesso al beneficio economico. Non vi è stato dunque alcun rinvio”, si legge in una nota. “Si precisa inoltre che il decreto interministeriale di riparto delle risorse, già firmato dal ministro della Salute e dal ministro dell'Economia e finanze, è in fase di registrazione presso la Corte dei Conti. Solo dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, le date per la presentazione delle domande per l'accesso al bonus psicologo 2025 saranno pubblicate sul sito di Inps con un preavviso di almeno trenta giorni”. È già in programma, conclude la nota "un incontro tra il ministero della Salute e Inps per individuare le date in una finestra temporale che garantisca equità nell'accesso al beneficio”.