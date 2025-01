Enel e Legambiente insieme per raccogliere i rifiuti

Milano, 17 gennaio 2025 – C’è chi ha raccolto plastica e rifiuti, chi ha pulito parchi, chi setacciato spiagge, chi ripristinato arredi danneggiati dal tempo e dall’incuria. La tutela dell’ambiente passa dai piccoli gesti, che quando sono fatti da tanti possono arrivare a cambiare il volto di una città, o almeno di una parte di essa. Per lanciare un segnale concreto alla comunità, anche nell’otica di provare a stimolare una sorta di circolo virtuoso di emulazione, negli ultimi mesi i volontari di Enel insieme a Legambiente Volontariato Aziendale hanno avviato un progetto di riqualificazione di parchi urbani e spiagge pensato appunto per rafforzare il legame con il territorio e creare valore per le comunità locali. In totale, durante l’iniziativa che si è da poco conclusa, sono stati raccolti oltre sei quintali di rifiuti indifferenziati, quattro di vetro, quattro di metalli e oltre due di plastica, più trenta chili di mozziconi e cartacce. Numeri davvero molto significativi (quanti mozziconi di sigaretta servono per arrivare a trenta chili?) che ben rappresentano l’entità di un problema che si fa sempre serio e complesso da risolvere. E che in maniera sempre più marcata influenza il nostro presente, ben prima del futuro che ci aspetta. Nello specifico, la nuova attività è stata svolta nell’ambito del programma di volontariato aziendale targato Enel e ha coinvolto oltre 300 dipendenti schierati al fianco di Legambiente nelle iniziative di Park, Beach Litter e Riqualificazione Urbana. I dieci appuntamenti si sono svolti su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di Ameglia (La Spezia), Milano, Catania, Catanzaro, Napoli, Padova, Palermo, Sassari, Pescara e Torino.

Volontari di Enel e Legambiente raccolgono rifiuti

“La collaborazione tra Enel e Legambiente Volontariato Aziendale – si legge nella nota diffusa al termine del progetto – dimostra che la sinergia tra aziende e associazioni può generare benefici concreti e duraturi, contribuendo alla costruzione di comunità più consapevoli e sostenibili, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu. Inoltre le giornate di volontariato per l’ambiente rappresentano un’opportunità per i volontari Enel di ricevere una formazione sul campo e approfondire il valore dell’economia circolare, il rispetto per i luoghi pubblici e l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente e del contesto che ci circonda”. Con l’auspicio che chi è abituato a disfarsi con troppa facilità di ciò che non serve più, trovando luoghi più puliti grazie all’impegno dei propri concittadini, riveda le sue abitudini prestando più attenzione ai contenitori per i rifiuti.