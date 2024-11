Elon Musk e il nuovo business: le case modulari

Roma, 17 novembre 2024 – E’ l’uomo del momento, secondo alcuni un visionario avanti di molti anni rispetto ai suoi contemporanei. Ha un patrimonio che Forbes stima in 318 miliardi di dollari, nessuno come lui al mondo. E’ difatti l’uomo più potente, avendo inciso notevolmente nella campagna elettorale che ha visto Donald Trump tornare ad essere il presidente degli Stati Uniti. Avrà un ruolo importante nel governo americano che si insedierà nelle prossime settimane, eppure tutto ciò a Elon Musk, padre di Twitter, pardon, di X, e di Tesla, non basta. Il nuovo business di Elon Musk L’imprenditore sudafricano, con cittadinanza canadese e naturalizzato americano, si è lanciato nel nuovo business delle case prefabbricate, realizzate in collaborazione con la società Boxabl. L’innovazione sta intanto nel fatto che sono modulari, ma belle, facili da costruire ma confortevoli. Hanno prezzi molto bassi, possono essere acquistare con cifre intorno ai 40mila euro, e arrivano già pronte di mobili, elettrodomestici, così che si debbano solo alzare i muri e collocarci su il tetto. Le case Boxabl hanno già anche i serramenti, quindi siamo dinanzi a una sorta di casa delle bambole, ma per umani. Arriva in scatoloni, come un pacco acquistato da Internet, e hanno una ripartizione degli spazi molto ben studiata, se è vero che in 40 mq promettono di offrire tutto ciò che occorre per viverci in maniera confortevole. Solitamente vengono divise in: ingresso, cucina, salotto e camera da letto, bagno con box doccia. Uno degli ultimi modelli dell’azienda americana, “La Casita”, è di 34 mq e può essere anche modificata pagando un supplemento, in base alle proprie preferenze. Un terreno e tanta pazienza Se è vero che per costruire una casa del genere occorre ovviamente avere un terreno su cui farlo, è anche vero che l’arrivo di una unità abitativa già pronta, in un periodo di prezzi molto sostenuti nel mercato immobiliare, potrebbe comunque costituire un risparmio per gli acquirenti, a patto di accettare una metratura limitata. Si parla però di liste d’attesa molto lunghe, e ad oggi in Italia non si sono viste molte case del genere. Ai più ricordano situazioni emergenziali, le case date alle persone prive di un alloggio dopo un terremoto, o anche le case vacanze anni ‘60. E infatti la novità non sta tanto nell'essere una casa modulare, quanto nella qualità dei materiali che l’azienda dice di usare, come l’illuminazione led, gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, l’impermeabilità, la resistenza al carico di neve, l’uso di ossido di magnesio per rendere le pareti migliori di quelle classiche, per quanto riguarda la resistenza al fuoco. «Abbiamo trascorso gli ultimi anni facendo ricerca e sviluppo ed escogitando una soluzione innovativa per costruire rapidamente alloggi di alta qualità a prezzi accessibili. Questo prodotto ha il potenziale per migliorare la vita di milioni di persone», ha affermato Galiano Tiramani, Responsabile dello sviluppo aziendale di Boxabl. Non è molto chiara la tempistica per avere una casa della startup, ma di certo il visionario Musk potrebbe, qualora questa attività imprenditoriale avesse successo, rivoluzionare anche il mercato immobiliare, riducendo i tempi di costruzione, modificando il concetto di abitazione, e rendendo più fluido e con una diversa percezione, lo spazio solitamente adibito a propria dimora.