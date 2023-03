Il direttore del New York Times nell'Osservatorio Giovani-Editori

Joe Kahn, direttore del New York Times

Milano, 25 gennaio 2023 - Joe Kahn, 58 anni, direttore del New York Times dall’anno scorso, ha accolto l’invito del presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, Andrea Ceccherini, e ha accettato di entrare nell’International Advisory Council dell’Osservatorio. Cioè nel board dell’organizzazione, cui è demandata la supervisione e lo studio dei progetti di media literacy dell’Osservatorio, di cui fanno già parte Tim Cook (Ceo Apple), Matt Murray (direttore del “The Wall Street Journal”), Kevin Merida (direttore del “Los Angeles Times”) e il numero uno dell’Osservatorio, Andrea Ceccherini.

Andrea Ceccherini con Tim Cook

"È un grande onore poter dare il benvenuto a bordo della nostra Organizzazione a Joe Kahn", commenta Andrea Ceccherini "Sono convinto – aggiunge – che lavorare con Joe sarà fonte di ispirazione per noi tutti". E continua: "In Osservatorio ci sentiamo degli autentici privilegiati a poter contare sulla visione e sul contributo dei direttori di tre grandi media brands del giornalismo di qualità internazionale come The New York Times, The Wall Street Journal e The Los Angeles Times. Insieme, lavorando insieme, puntiamo a dar vita a un progetto di technology media literacy capace di sviluppare la coscienza critica dei più giovani nell’era dell’artificial intelligence".