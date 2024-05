Dimensioni per bagaglio a mano, da Ryanair a WizzAir ed easyJet: la guida aggiornata

Roma, 11 maggio 2024 – Per alcuni è (quasi) tempo di fare i bagagli, e al solito sorgono i primi dubbi sulle dimensioni di trolley e borse consentite in aeroporto. Ma quanto deve essere grande lo zaino da viaggio? Ecco qui un piccolo vademecum su pesi e misure del bagaglio a mano delle principali compagnie aeree che volano da e per l’Europa.

Il bagaglio a mano sull'aereo

Tipologie, dimensioni e peso

Le misure del bagaglio a mano variano in base alla compagnia aerea con cui si viaggia, ma solitamente le dimensioni massime accettate sono intorno ai 55 x 40 x 20 centimetri. Questo vale sia per zaini e borse, che per trolley e valigie morbide. Ma perché queste dimensioni? Molto semplicemente, le misure di trolley e zaini sono state introdotte per garantire che il bagaglio possa essere inserito facilmente negli scomparti sopra i sedili o sotto il sedile di fronte a chi siede, senza creare disagi per gli altri passeggeri. Allo stesso tempo bisogna prestare attenzione al peso, che generalmente non deve superare i 10kg.

Misure bagaglio a mano Ryanair

La compagnia low cost irlandese prevede la tariffa base, "Value", che consente al passeggero solamente un bagaglio a mano di dimensioni ridotte (40 x 25 x 20 cm). È necessario passare alla tariffa "Regular" per aggiungere un bagaglio a mano da 10 kg (55 x 40 x 20 cm), o alla "Plus" per un bagaglio da stiva fino a 20 kg.

Dimensioni bagaglio a mano Wizz Air

I passeggeri Wizz Air possono viaggiare con un bagaglio a mano gratuito di max 40x30x20 cm. Acquistando il servizio Wizz Priority o possedendo il Privilege Pass, Wizz Go o Plus, si può portare gratuitamente un bagaglio a mano (massimo 40x30x20 cm) e un trolley extra (massimo 55 x 40 x 23 cm).

Misure bagaglio a mano EasyJet

Eccoci a EasyJet. Chi acquista un biglietto con la compagnia inglese può portare un bagaglio che misuri 45 x 36 x 20 cm (ruote e maniglie incluse) e del peso massimo di 15 kg. Chi acquista invece la tariffa Flexi oppure possiede la carta Plus può includere anche un secondo bagaglio a mano che misuri 56 x 45 x 25 cm.

Elenco misure delle principali compagnie

Ecco quali sono le misure dei bagagli a mano di alcune delle principali compagnie aeree: