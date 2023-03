Detrazione Iva per la casa 2023: le nuove regole dell'agevolazione

Detrazione Iva casa 2023: le regole

Roma, 2 gennaio 2023 - Doppio vantaggio col rispetto dell’ambiente che va a braccetto con una boccata d’ossigeno per il portafoglio: quest’anno torna la possibilità, da parte di chi acquista una casa efficiente dal punto di vista energetico (di classe A o B), di beneficiare della detrazione del 50% sull’importo dell’Iva. L’agevolazione, che viene spalmata su un lasso di tempo di dieci anni, ricalca quelle già previste nel 2016 e nel 2017, ma introduce anche un aspetto in più. E’ infatti possibile approfittare del beneficio effettuando l’acquisto direttamente dall’impresa costruttrice (come previsto in passato) ma anche dagli Oicr, gli Organismi di investimento collettivo di risparmio. Tempi La finestra temporale individuata è relativa a quest’anno e va dal primo gennaio al 31 dicembre. La detrazione si calcola anche su eventuali pertinenze oggetto di acquisto insieme all’abitazione (come per esempio cantina o garage). E’ fondamentale però che nei documenti redatti al momento del rogito venga chiaramente esplicitata la connessione tra l’unità abitativa e la pertinenza, per non correre il rischio di incappare nell’esclusione (anche parziale) di un vantaggio fiscale che invece è riconosciuto dalla norma. Diverse aliquote La disposizione riguarda solo l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, il che vuol dire che dal provvedimento...