Silicon Valley Bank, Cottarelli: "Siamo più forti, ma mai al sicuro dai terremoti Usa"

Roma, 15 marzo 2023 - "Mi viene in mente un genitore che vede un figlio cascare da un albero. Invece di vietargli la salita gli dice che può farlo, ma solo se si protegge. L’attuale sistema finanziario è così: abbiamo fatto molto per limitare l’eventualità di una crisi, ma non siamo del tutto al sicuro". L’economista e senatore Pd Carlo Cottarelli non drammatizza dopo il terremoto innescato dal crac di Silicon Valley Bank. Carlo Cottarelli "Le probabilità di una crisi come quella dei mutui subprime sono ancora basse. Perché il sistema finanziario si è molto rafforzato ed è in grado di sostenere un aumento dei tassi di interesse. Ma il rischio di una crisi globale non è così limitato come dovrebbe essere. È vero che ci sono stati passi in avanti sul terreno della regolamentazione bancaria. Ma molti interventi fatti nel 2010 negli Usa sono stati poi disfatti da Trump. Anche per questo Svb ha potuto operare con un capitale proprio non adeguato". Quindi, è colpa della deregolamentazione del sistema? "Dobbiamo ricordare che Trump ha allentato la Volcker Rule, dal nome del presidente della Fed. È caduta, sia pure in parte, la distinzione fra banche commerciali e di investimento,...