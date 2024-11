Un’appendicite in Usa? 41mila euro. Quanto costa ammalarsi in viaggio

Roma, 6 novembre 2024 – I costi ospedalieri possono rappresentare un serio problema per ogni viaggiatore che si ammala o subisce un infortunio lontano da casa. In particolare, può esserlo in Norvegia e in Qatar, dove il ricovero ospedaliero è tra i più cari al mondo. I due Paesi, infatti, sono rispettivamente al secondo e terzo posto della speciale classifica sui costi di ospedalizzazione, recentemente pubblicata da HelloSafe al fine di sensibilizzare i viaggiatori sull’importanza di stipulare una polizza assicurativa.

La ricerca

Nello studio sono stati inclusi 196 Stati riconosciuti a livello nazionale e sono stati raccolti dati sia da ospedali pubblici sia, per quanto possibile, da quelli privati. I costi presi in analisi comprendono le tariffe standard di un giorno di ricovero, inclusivi di camera, assistenza infermieristica di base e farmaci di base, ma escludono i costi delle cure mediche specialistiche o degli interventi chirurgici.

Appendicectomia salatissima

In base ai dati raccolti – che aggregano le informazioni fornite dalle compagnie assicurazione e dai sistemi sanitari pubblici nazionali –, sono stati stimati i costi legati ai problemi di salute più comuni e spinosi che possono verificarsi durante un viaggio. Tra questi c’è sicuramente l’attacco di appendicite, il cui intervento può costare dai 1025 euro in Francia, fino a superare 41 mila euro negli Stati Uniti d’America e in Canada.

Tuttavia, privi di assicurazione, i viaggiatori possono incorrere in costi elevati anche per patologie all’apparato digerente, per fratture del femore o degli arti superiori. Così come per le coliche renali per cui, in Thailandia, si può pagare oltre 4 mila euro.

Inoltre, a dimostrazione dell’importanza di avere una copertura assicurativa in viaggio, c’è il caso di Anna, viaggiatrice neozelandese, che, dopo solo due giorni dall’arrivo negli USA è stata vittima di una terribile caduta da un'altezza di 24 metri. Con innumerevoli fratture, è stata trasferita d'urgenza in un ospedale californiano, dove ha dovuto subire l'amputazione del piede destro, mentre la degenza si è protratta per diversi giorni. Il conto totale è stato di 1,1 milioni di euro.

La classifica

Nonostante questi ultimi casi citati riguardino il Nord America, il Paese con i costi più elevati per il ricovero ospedaliero è il Lussemburgo, dove la cifra è media è di 1648 euro al giorno. Poi, dopo Norvegia e Qatar, ci sono Monaco (955) e Svizzera (802 euro) che rendono l’Europa la regione con i Paesi più costosi. E, infine, tra i numerosi Paesi che superano i 500 euro per giorno di degenza figurano Stati Uniti e Canada, mentre l’Italia è al 26esimo posto con 443 euro al giorno.