Chery confermato ad. Lorenzo Grandi nel managing board

Il consiglio di sorveglianza di Stm ricandida l’ad Jean-Marc Chery alla guida del gruppo per i prossimi tre anni. La conferma ufficiale è arrivata ieri, contenuta nell’ordine del giorno dell’assemblea che si terrà il 22 maggio. Allo stesso tempo, nel managing board, il comitato di gestione, viene proposto il cfo del gruppo, Lorenzo Grandi, per un periodo di tre anni. La proposta di Grandi per il consiglio di gestione potrebbe contribuire a riequilibrare la presenza italiana ai vertici del gruppo e contribuire a placare le tensioni che ci sarebbero state nelle ultime settimane. In assemblea i soci verranno chiamati a votare anche sulla distribuzione di un dividendo in rialzo a 0,36 dollari per azione.