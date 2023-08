Caro carburante 2023: tutti i consigli utili per risparmiare

Verso la metà di agosto 2023 la benzina in Italia ha raggiunto nuovi prezzi record: presso un’area di servizio sulla A8 Milano, giusto per fare un esempio, si sono raggiunti i 2,722 euro al litro, una cifra impressionante che avrà di certo lasciato basiti gli automobilisti di passaggio. Ma è stata, in generale, un’estate di prezzi folli per quanto riguarda il gasolio, che in autostrada in modo particolare si è sempre mantenuto ben al di sopra dei due euro al litro. E a poco, alla luce dei fatti, sembrano essere serviti per risolvere il problema i provvedimenti del Governo Meloni che ha costretto i fornitori a esporre i prezzi medi nazionali a fianco di quelli dello specifico punto vendita. In un periodo di alta inflazione come quello in cui stiamo vivendo, l’aumento costante dei prezzi della benzina non fa altro che peggiorare una situazione già di per sé piuttosto complicata. Esistono, per fortuna, anche dei modi per risparmiare: vediamo dunque tutti i consigli utili in questo senso.

Guidate in modo efficiente

Un comportamento di guida efficiente è fondamentale per risparmiare carburante. Evitate accelerazioni e frenate brusche, guidate a una velocità costante e utilizzate il cruise control se installato nella vostra auto. Mantenere una guida regolare e moderata può aumentare significativamente l'efficienza del carburante.

Mantenete il motore in buone condizioni

Un motore ben mantenuto è più efficiente e consuma meno carburante. Assicuratevi di effettuare regolarmente il cambio dell'olio, la sostituzione delle candele e la manutenzione del sistema di scarico. Un filtro dell'aria pulito contribuirà a sua volta a migliorare l'efficienza del carburante.

Controllate la pressione degli pneumatici

Gli pneumatici sgonfi o con pressione insufficiente aumentano la resistenza al rotolamento e riducono l'efficienza del carburante. Controllate regolarmente la pressione delle ruote e assicuratevi che sia quella consigliata dal produttore.

Riducete il peso del veicolo

Per quanto possibile è consigliabile limitare il peso trasportato sul veicolo: meglio dunque evitare di portare con sé oggetti troppo pesanti. Se per esempio i portapacchi non sono necessari per il tragitto che state effettuando, rimuoveteli.

Non lasciate il motore acceso per nulla

In inverno, molti conducenti lasciano il motore acceso per riscaldare l'auto. Questa pratica spreca carburante. Invece di farlo, guidate con moderazione fino a quando l'auto non raggiunge la temperatura di esercizio ottimale.

Utilizzate l’aria condizionata in modo oculato

Il climatizzatore può consumare una notevole quantità di carburante. Utilizzatelo con parsimonia e cercate di mantenere i finestrini aperti, se possibile. Inoltre, è sconsigliabile (anche per una questione ambientale) impostare delle temperature troppo basse.

Pianificate gli spostamenti

Può capitare di prendere l’auto anche per spostamenti molto brevi. Nei limiti del possibile, organizzate i vostri viaggi in modo tale da sfruttare l’auto solo se necessario. Prendete eventualmente in considerazione l’opzione di spostarvi con i mezzi pubblici e/o in bicicletta.

Condividete i viaggi

Considerate la possibilità di condividere i viaggi con amici o colleghi. Questo non solo ridurrà la spesa per il carburante, ma contribuirà anche a ridurre l'impatto ambientale e la vostra impronta di carbonio.