Opa ostile di Bbva su Banco Sabadell

Bbva ha lanciato un’offerta di acquisto ostile, del valore complessivo di 11,5 miliardi di euro, su Banco Sabadell dopo che il board quest’ultima aveva respinto la proposta ‘amichevole’. Il Banco Bilbao Vizcaya mette sul piatto una sua azione di nuova emissione ogni 4,83 azioni del Sabadell, che corrispondono in contanti a 2,12 euro per azione. Il governo spagnolo si è espresso in maniera contraria alla mossa di Bbva: "L’Opa ostile è un’operazione contraria agli interessi del paese".