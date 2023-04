Caro bollette, tornano gli aiuti. Come e quando. Il modello two-tier

Milano, 15 aprile 2023 – È una conferma: gli aiuti in bolletta torneranno. L’ha confermato il governo Meloni, dopo la pubblicazione del Def, il Documento di economia e finanza, in cui vengono definiti gli interventi di politica economica per il periodo che arriva fino al 2026. Il governo ha sottolineato che verranno attuati interventi a favore di famiglie e imprese sul fronte energetico, con lo scopo di contrastare l’aumento del caro bollette.

Caro bollette

Aiuti già da autunno 2023

La speranza del governo è che i prezzi di luce e gas tornino a scendere, così da poter destinare la risorse altrove. Gli aiuti arriveranno già a partire dalla seconda parte dell’anno e, per il momento, l’esecutivo stima l’investimento di altri 3 miliardi di euro nell’anno in corso per mitigare il caro bollette “è stata già predisposta una misura, operativa nella seconda parte dell'anno, in vista di possibili rincari dei prezzi energetici nei mesi autunnali, ispirata al modello two-tier, mentre per le imprese sono allo studio misure strutturali”. Lo scrive il Def in merito alle misure sul caro-energia su cui si va verso una “graduale rimozione (cosiddetto 'phasing-out') delle misure emergenziali”.

Il modello two-tier

Ma che cos’è il modello two-tier? È un modello di tariffazione energetica su due livelli, analogo a quello recentemente adottato in Germania: un prezzo calmierato viene applicato su un predefinito volume di consumo, mentre lo scaglione di consumo eccedente è sottoposto al prezzo di mercato.

Aiuti differenziati in base alle zone climatiche

Il governo ha previsto, inoltre, che il contributo verrà erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, da elargire nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi una certa soglia. “In prospettiva - spiega il Def - l'obiettivo di medio termine è quello di superare i sussidi resisi finora necessari e ridurre la dipendenza dal gas russo a favore dell'elettrico in linea con la transizione verde, pur mantenendo la protezione dei consumatori più vulnerabili”.

Sostegno alla crescita e benessere dei cittadini

Gli obiettivi prioritari che ispirano e delineano la politica economica del governo possono essere sintetizzati quindi, nel sostegno alla crescita e al benessere dei cittadini, con nuovi interventi in favore di famiglie - in particolare per quelle numerose, per le quali sono previste misure anche nella riforma fiscale - e imprese nonché misure destinate a rilanciare gli investimenti e rafforzare la competitività del Paese. In ogni caso, è ancora difficile definire, ad oggi, con precisione i nuovi sostegni contro il caro bollette. Innanzitutto, perché la speranza del governo è che i prezzi di luce e gas continuino a scendere, come già sta avvenendo ora. Se i costi si abbasseranno ulteriormente, l’intervento del governo potrebbe ridursi.