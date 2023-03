Capitale umano digitale: una delle emergenze lavorative del Paese

Matteo Mille, chief marketing and operations officer di Microsoft Italia

Milano, 6 marzo 2023 – La richiesta di professionisti qualificati nell’ICT continua a crescere e per questo il tema delle competenze diventa fondamentale affinché le imprese possano trovare i profili adeguati. Si tratta del cosiddetto skills mismatch, ovvero il disallineamento tra le occupazioni più richieste e la reale disponibilità nel mercato del lavoro. Il capitale umano digitale è una delle emergenze del Paese in questo momento storico. La carenza di competenze rischia di essere un vero e proprio freno alla competitività del nostro Paese: sono circa 2,1 milioni i lavoratori da formare dal punto di vista delle skill digitali di base entro il 2026 per stare al passo con le esigenze di mercato, mentre sono addirittura 20 milioni i cittadini a cui l’Italia deve fornire una formazione digitale di base entro il 2030, per centrare l’obiettivo del Decennio Digitale Europeo di raggiungere l’80% della popolazione con skill digitali di base entro lo stesso periodo. Il problema del Paese non sono solo le skill digitali di base, ma anche quelle avanzate: l’Italia è ultima in UE per numero di iscritti a corsi di laurea in materia ICT in rapporto alla popolazione: 0,7 ogni mille abitanti, contro i 5,3 della Finlandia, leader in Europa. Le richieste delle aziende...