Cambio gomme invernali 2024-2025: quando scatta l’obbligo e cosa rischia chi non lo rispetta

Roma, 25 settembre 2024 - Si avvicina l’appuntamento col cambio gomme invernali. Come ogni anno, per la stagione fredda 2024-2025 ogni veicolo dovrà essere munito di pneumatici adatti alle temperature invernali. Ecco le date del cambio gomme e i consigli per muoversi in sicurezza.

Date cambio gomme invernali

Per la stagione invernale 2024-2025, l'obbligo di circolare con pneumatici invernali inizia il 15 novembre e rimane valido fino al 15 aprile dell'anno successivo, momento in cui sarà necessario ripristinare le gomme estive. È comunque possibile iniziare a sostituire le gomme estive con quelle invernali già a partire dal 15 ottobre, senza il rischio di incorrere in sanzioni fino al 15 novembre. Tuttavia, è sempre opportuno consultare il sito Anas o portali degli enti del territorio competenti per tenere conto di eventuali differenze regionali.

Perché sostituire gli pneumatici

Il Codice della Strada stabilisce che con il cambiare delle stagioni e delle condizioni meteorologiche è necessario equipaggiarsi di gomme adeguate alle condizioni stradali. Nel caso della stagione fredda, di gomme invernali, all season o di gomme normali munite di catene per viaggiare in sicurezza anche in caso di pioggia, ghiaccio e neve su strada.

Cosa cambia

Le gomme invernali sono progettate per mantenere la loro integrità e non deformarsi anche quando la temperatura scende sotto i 7 gradi. Questi pneumatici sono generalmente contrassegnati dalla sigla “M+S”, che sta per “mud and snow” (dall’inglese: fango e neve), un’indicazione invece assente sulle gomme estive. Peraltro, le gomme invernali montate nella stagione fredda possono avere un codice di velocità (massima) inferiore a quello previsto per il veicolo, ma comunque non inferiore a Q (=160 km/h). Rispetto alle gomme estive, quelle invernali hanno tasselli più sottili per avere maggiore presa sulla neve. Allo stesso tempo, anche le scanalature sono adatte per il bagnato, così da garantire maggiore aderenza sulla strada e ridurre il rischio di aquaplaning.

Le gomme 4 stagioni

I pneumatici quattro stagioni, o all season, sono una soluzione ibrida progettata per essere utilizzata sia durante l’estate che l’inverno. Per essere conformi alle normative, oltre alla sigla "M+S" e alle eventuali indicazioni per pneumatici quattro stagioni, l'indice di velocità deve essere uguale o superiore a quello indicato nel libretto del veicolo, pena sanzione. Tuttavia, in presenza di abbondanti nevicate o ghiaccio, le gomme invernali rimangono l'opzione più indicata.

Le possibili sanzioni

Se non si dispone di pneumatici adeguati alla stagione si può incorrere in una multa che varia dai 422 ai 1.695 euro, con possibilità, in alcuni casi, di ritiro del libretto di circolazione.