Btp Valore ottobre 2023, nuova emissione. Novità: rendimento con cedole trimestrali

Roma, 7 settembre 2023 – Seconda emissione di Btp Valore, dopo quella di inizio giugno che ha portato al collocamento titoli di Stato per oltre 18 miliardi. Vediamo che caratteristiche avrà.

Il nuovo Btp valore, comunica il Ministero dell’economia e delle finanze, verrà emesso da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre, salvo chiusura anticipata. Questo Btp Valore avrà una durata di cinque anni, ed è previsto un extra premio finale di fedeltà.

C’è una novità importante rispetto ad emissioni precedenti: per la prima volta con un titolo di Stato, i risparmiatori riceveranno cedole trimestrali che saranno calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up).

Ancora non sono noti i tassi di rendimento minimi garantiti, che verranno comunicati il 29 settembre insieme al codice Isin che identifica il titolo. Per l’emissione precedente, quella di giugno 2023, i tassi annuali definitivi erano pari al 3,25% per il 1° e 2° anno e al 4,00% per il 3° e 4° anno, con un premio extra finale di fedeltà dello 0,5%.

L'investimento nel Btp Valore potrà partire da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto. Il titolo di Stato potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.

Come per la precedente emissione, il Btp Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking (se abilitato al trading online), o in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli. Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa San Paolo e Unicredit.

Sul Btp Valore si applica la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l'esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà. I sottoscrittori, come sempre, potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato. Il capitale sottoscritto è garantito a scadenza.