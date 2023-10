Btp Valore ottobre 2023, quanto rendono 10.000 euro in 5 anni? Il confronto con l’emissione di giugno

Roma, 02 ottobre 2023 – Partita oggi, e durerà fino al 6 di ottobre, la seconda emissione del Btp Valore, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente al cosiddetto mercato retail (risparmiatori individuali e affini). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, ha fissato il tasso cedolare minimo garantito al 4,10% per i primi tre anni mentre per i due anni residui, il quarto e il quinto, salirà al 4,50 per cento.

Btp Valore ottobre 2023

Il BTp Valore è riservato unicamente ai piccoli risparmiatori (il cosiddetto marcato retail) formato da risparmiatori individuali. Per questo alcuni analisti lo ha definito anche il “Btp delle famiglie”.

Per la prima volta, cedole nominali pagate trimestralmente - che saranno calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up) - e una scadenza di 5 anni con un extra premio finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito.

E’ prevista la tassazione agevolata per i titoli di Stato (12,5%) e l’esenzione dalle imposte di successione su cedole e premio fedeltà.

Nella sua prima emissione a giugno, con durata quadriennale, i titoli avevano tassi cedolari minimi garantiti pari al 3,25% per il primo e secondo anno e 4,00% per il terzo e quarto anno.

Ma quanto frutteranno i Btp Valore realmente? Per fare un esempio concreto prendiamo il caso di un risparmiatore che ne compri 10.000 euro. Tassi migliori (ma con una durata maggiore, un anno in più) rispetto ai rendimenti di 10.000 euro del Btp Valore di giugno. Gli interessi netti annuali per il triennio 2024-2026 ammonteranno a 358,75 euro, mentre per gli ultimi due anni 2027 e 2028 gli interessi annuali netti saranno di 393,75 euro. Per un incasso totale (comprensivo anche del premio fedeltà) pari a 1.907,5 euro netti dopo 5 anni che corrispondono a un rendimento del +3,81% annuo.