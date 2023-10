Btp Valore, oggi ultimo giorno per gli ordini. Attesa per i rendimenti definitivi

Roma, 6 ottobre 2023 – Rush finale per i Btp Valore che nell’ultima giornata di collocamento, oggi, ha già raccolto ordini per 374 milioni. Che, sommati ai 15,6 miliardi raccolti da inizio offerta, portano il totale delle richiesta a 16 miliardi. Le vendite chiuderanno alle 13 e da quel momento non sarà più possibile comprare i titoli al prezzo fissato in asta. Ci si potrà rivolgere al mercato secondario, a partire al 10 ottobre. Più tardi saranno comunicati i rendimenti definitivi.

Spread Btp Italia-Bund sopra 200

Se il Btp Valore continua a essere apprezzato dai risparmiatori italiani il Btp Italia sembra arrancare. "Sullo sfondo, le recenti fiammate dello spread e lo spettro di un downgrade del rating”, spiega Il Sole24 ore.

Stamani il differenziale Btp-Bund (spread), è salito sopra i 200 punti mentre il rendimento del titolo decennale italiano si amplia al 4,92%. In tensione restano anche i rendimenti degli altri bond statali. In Germania il Bund rende il 2,9% mentre i treasuries americano scadenza 10 anni hanno un rendimento del 4,74%. Sul mercato permangono i timori che le politiche sui tassi delle banche centrali restino restrittive con altri aumenti in arrivo e che le numerose emissioni trovino meno domanda per i minori acquisti da parte della Bce e della Fed.