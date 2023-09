Btp Valore, tasso garantito al 4,1%. E dal quarto anno sale fino al 4,5%

Parte lunedì 2 ottobre la seconda emissione del nuovo Btp Valore, il titolo di Stato pensato dal ministero dell’Economia esclusivamente per i piccoli risparmiatori. Questa volta avrà una durata quinquennale, ma come nella prima operazione di giugno il tasso minimo garantito sarà crescente: per il primo, il secondo e il terzo anno sarà del 4,1%, nel quarto e quinto anno salirà al 4,5%. Si tratta di un deciso aumento, in linea con il generale andamento al rialzo dei tassi, rispetto ai rendimenti del quadriennale emesso in estate, fissati al 3,25% per il primo biennio e al 4% per il secondo. Chi deterrà il titolo per tutti i cinque anni fino alla scadenza naturale, aggiungerà inoltre alla percentuale garantita anche il premio fedeltà finale pari allo 0,5% del capitale investito.

I tassi definitivi saranno, come di consueto, annunciati al termine del collocamento: potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione, ovvero venerdì 6 ottobre. Anche in caso di conferma, fanno notare gli analisti di Intermonte, si tratterebbe comunque di un tasso complessivo a scadenza (tenendo in considerazione anche il premio di fedeltà) sostanzialmente superiore di circa 15 punti base rispetto al tasso attuale del Btp a 5 anni (4,21%). Novità assoluta, infine, la cedola trimestrale, adottata per la prima volta.

Il titolo potrà essere acquistato dal risparmiatore attraverso il proprio home banking o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. Il collocamento sarà sulla piattaforma Mot di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Prevista la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione su cedole e premio fedeltà. L’investimento minimo è di 1.000 euro.

Alberto Levi