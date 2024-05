Emissione Btp Valore 2024, a mezzogiorno richieste oltre 2 miliardi di euro

Roma, 6 maggio 2024 – A mezzogiorno sottoscritti 2 miliardi di euro in Btp dai piccoli risparmiatori. Già nelle prime 2 ore di collocamento le richieste per il nuovo Btp Valore scadenza 2030era arrivato a 1,2 miliardi. Sul Mot il volume totale richiesto è di 1.229.787.000 euro.

Prima giornata di emissione per i Btp Valore maggio 2024

I Btp Valore maggio 2024

L'emissione straordinaria verrà collocata da oggi a venerdì 10 maggio fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata, e paga una cedola minima garantita del 3,35% per i primi tre anni e 3,90% per gli anni dal quarto al sesto oltre a un premio finale dello 0,8% del capitale investito. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell`emissione.

Il BTP Valore, prevede cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 6 anni.

Come acquistarli

I Btp Valore possono essere acquistati tramite home banking (per chi ha abilitato le funzioni di trading online) oppure presso la propria banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. Per effettuare l’operazione di acquisto è necessario il codice Isin (codice internazionale che identifica univocamente gli strumenti finanziari) dell’operazione: IT0005594491.

Il conffronto con le emissioni precedenti

Quella di maggio 2024 è la quarta emissione di Btp Valore. L’ultima, febbraio 2024, ha visto una raccolta di 18,32 miliardi (contro i 18,14 miliardi dell’emissione di giugno 2023 e 17,2 miliardi di euro di ottobre 2023). L’emissione di febbraio 2024 aveva anch’essa durata di 6 anni ma rendimenti del 3,25% per il primo, secondo e terzo anno e del 4% per il quarto, quinto e sesto anno.

Al 31 marzo 2024, al termine della terza emissione, erano in circolazione BTp Valore per un ammontare complessivo di 53,7 miliardi di euro, pari al 2,2% dell'ammontare complessivo dei titoli di Stato in circolazione alla stessa data.