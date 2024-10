Bricolage, il 90% degli italiani fa da sé

Roma, 4 ottobre 2024 – A volte per piacere, a volte per necessità, gli italiani si dedicano ai lavoretti di manutenzione della propria casa sempre più spesso, sia per dare sfogo alla propria creatività, sia per evitare i costi di intervento dei professionisti. Sono queste alcune delle ragioni che spiegano il boom del fai-da-te, che vede il 90% degli italiani dedicarsi al bricolage, come evidenziato dall'Osservatorio Compass.

Boom del fai da te

La spesa media annua degli italiani in tema di bricolage è superiore ai mille euro. Il 90% degli intervistati ha dichiarato di aver effettuato nell'anno degli interventi, e la spesa complessiva di1046 euro, è superiore di 100 euro rispetto a quella del 2023. Per i giovani il fai da te offre opportunità per esprimere la propria creatività, mentre tra i senior è un passatempo che aiuta a rilassarsi e gratificarsi. L’esperienza di acquisto degli italiani in questo settore è multicanale: la metà (52%) ha fatto almeno un acquisto nell’ultimo anno nei canali fisici, l’altra metà si divide tra chi dichiara di utilizzare indifferentemente sia l’online sia i negozi (35%) e chi fa acquisti solo online (13%). Per sostenere il costo di attrezzature e prodotti si conferma utile per 3 italiani su 5 il ‘Buy Now Pay Later’, formula di dilazione dei pagamenti considerata anche un incentivo ad aumentare la spesa per il bricolage.

Il bricolage per gli italiani

Per il 39% degli italiani, il bricolage è un modo per risparmiare, a cui si aggiunge il 24% di chi apprezza la possibilità di ridurre gli sprechi riutilizzando materiali e oggetti. Non solo: il 32% si dedica al bricolage per sentirsi autonomo e toccare con mano i frutti del proprio lavoro. Le attività preferite in tema di fai da te sono il giardinaggio (54%), lavori con utensili da ferramenta (52%), lavori elettrici (42%) e di pittura e decorazione (39%). Ristrutturazioni domestiche e lavori di idraulica sono quelli in cui gli italiani preferiscono di più affidarsi a dei professionisti.

Compra ora, paga dopo

Tra le soluzioni per la dilazione di pagamento, il Buy Now Pay Later (BNPL) è particolarmente apprezzato dagli amanti del fai da te (il 78% lo ritiene utile), dai giovani e dai residenti nel Sud Italia. Grazie alla possibilità di rateizzare l’acquisto senza interessi, il BNPL supporta la capacità di spesa, rendendo più accessibili progetti di ristrutturazione e miglioramento della casa. Il 28% afferma infatti che la disponibilità del BNPL in cassa o al check-out lo incentiverebbe alla spesa, anche per importi superiori. “Negli ultimi anni, complice anche la necessità di risparmiare, si è registrato un boom del fai da te – ha commentato Nicola de Cesare, Senior Director E-commerce & International Markets di HeyLight – Dall’Osservatorio è emersa la fotografia di un settore in crescita ma con margini di innovazione. Ulteriori spazi di crescita arrivano dall’e-commerce, che si conferma un canale sempre più strategico per i rivenditori del settore. Oltre ai servizi e all’online, è essenziale anche innovare sotto il profilo degli strumenti di pagamento. Con il BNPL, gli appassionati non rinunciano ai propri progetti, e i retailer hanno a disposizione una nuova leva a supporto degli acquisti e dello scontrino medio”.